Hallituksen lakimuutosesitys antaisi muun muassa Kelalle oikeuden saada sähköisesti kansalaisten tilitietoja. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa viranomaisten ja pankkien toimintaa. Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää näkee tässä riskejä tietosuojan kannalta.

Helsinki

Kansalaisten yksityisyydensuoja ei vaarannu hallituksen esittämässä lakimuutoksessa, arvioi valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos Armi Taipale. Lakimuutoksen myötä Kela ja ulosottovirasto saisivat pyynnöstä sähköisesti tietoja kansalaisten pankkitilitiedoista. Asiasta on uutisoinut Helsingin Sanomat.

Samalla hän tyrmää väitteen, että Kelan etuuskäsittelijät pääsisivät urkkimaan ihmisten tilitietoja.

– Viranomainen joutuu esittämään yksilöidyn oikeusperusteen tietoja kysyessään, Taipale sanoo.

Tietopyynnöistä ja siitä, kuka tietoja on pyytänyt, jäisi järjestelmään tieto. Taipale myöntää, että kyseessä olisi pääosin jälkikäteinen valvonta.

Hän kuitenkin lisää, että monilla viranomaisilla on tällä hetkellä käytössä toimintamalli, että päällystön tai esimiehen pitää hyväksyä tietopyyntö. Tätä ei lakiesityksessä viranomaisilta edellytetä, mutta Taipale toivoisi, että kyseinen toimintamalli otettaisiin myös Kelassa käyttöön.

Oikeustieteen professori Olli Mäenpää pitää toisen henkilön varmistusta asiassa välttämättömänä.

– Käytäntö osoittaa, että sähköisiä tiedonsaantioikeuksia on hyvin helppo käyttää väärin.

Sähköinen tiedonvälitys vahvistaa Mäenpään mukaan Kelan tiedonsaantia sekä tiedon yhdistely- ja ristiinajomahdollisuuksia.

– Uudistus tehostaa Kelan mahdollisuuksia käyttää tietoja hyväkseen, Mäenpää toteaa.

Taipale korostaa, että koska kyseessä on sähköinen järjestelmä, lokitiedoilla, tietoturvalla ja viranomaisen sekä pankin omavalvonnalla on todella suuri merkitys.

Sähköisessä tiedonsiirrossa on riskinsä

Taipale perustelee Kelan ja ulosottoviraston oikeutta saada sähköisesti kansalaisten tilitietoja muun muassa tehokkuuden lisäämisellä.

– Pankeille tulee suuria määriä kyselyjä ulosottovirastolta ja Kelalta – kyse on suurista massoista. Tavoitteena on tehostaa viranomaisten toimintaa. Kelan kohdalla tavoitteena on, että etuuskäsittely pystyttäisiin nopeuttamaan, Taipale perustelee.

– Kyse ei ole siitä, että pankin koko asiakastietokanta avautuisi yksittäiselle viranomaiselle. Pieniä palasia tiedoista luovutetaan viranomaisten lakisääteisiä tehtäviä varten, hän lisää.

Mäenpää on samaa mieltä, että turhasta paperinpyörittelystä on hyvä päästä eroon, mutta tehokkuudessa on riskinsä, jos ihmisten yksityiset tiedot leviävät useille eri tahoille.

– Kysymys on siitä, mitkä ovat puitteet, valvonta ja oikeusturvasäätely. Ne ovat olennaisia asioita, Mäenpää sanoo.

Kelalle tulossa ilmoitusvelvollisuus

Tällä hetkellä pankit käsittelevät tietopyynnöt manuaalisesti, ja he toimittavat tiedot viranomaisille joko faksilla tai paperilla. Lakimuutoksen myötä viranomaiset saisivat tiedot automaattisesti sähköisesti.

Lakiehdotukseen on kirjattu, että Kelan pitää ilmoittaa henkilölle, jonka tilitietoja he ovat katsoneet.

– Muiden viranomaisten kohdalla henkilö voi pyytää tietoja omalta pankilta tai viranomaiselta, Taipale kertoo.

Poikkeustapauksissa, kuten poliisitutkinnan yhteydessä, viranomaisen tarkistamia tietoja ei luovuteta heti kansalaiselle.