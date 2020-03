Katsojan kuolemaan Seinäjoella johtanut ralliturma päätyi käräjille – syyttäjä vaatii järjestäjille rangaistusta laiminlyönneistä

Syyttäjä vaatii Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa sakkoja kuolemantuottamuksesta viidelle ihmiselle Seinäjoen toissa vuoden ralliturmasta.

Katsoja kuoli ralliauton ajauduttua ulos tieltä kesäkuussa 2018 järjestetyn Pohjanmaa-rallin ensimmäisellä erikoiskokeella Katilantiellä Seinäjoella.

Nainen seurasi rallin SM-osakilpailua sallitulla katsoja-alueella. Yksi kilpailijoista menetti ajoneuvon hallinnan soratiellä paikassa, jossa tie kaartui ensin oikealle ja sitten vasemmalle.

Ralliauto suistui vasemmalle kaartuvassa mutkassa pyörien katon kautta ulos tieltä kohti kisaa seuranneita ihmisiä ja osui 56-vuotiaaseen naiseen, joka kuoli heti. Naiskatsoja istui retkituolissa männyn juurella noin 14 metrin päässä tiestä vasemmalle kaartuvan mutkan ulkokaarteessa.

Ralliauton kuljettaja ja kartanlukija eivät saaneet fyysisiä vammoja onnettomuudessa. Onnettomuustutkintakeskuksen raportista selviää, että ralliauton ajanottolaitteiston seurantatiedon mukaan auton nopeus oli S-mutkassa noin 120 kilometriä tunnissa ja auton törmätessä kiveen ennen ulos suistumista noin 110 kilometriä tunnissa.

Syyttäjän mukaan kilpailunjohtaja, turvallisuusjohtaja, kaksi turvallisuuspäällikköä ja nimetty turvatarkkailija laiminlöivät siitä huolehtimisen, ettei rallista aiheudu vaaraa katsojille.

– He ovat huolimattomuudellaan aiheuttaneet (katsojan) kuoleman. He ovat laiminlyöneet velvollisuutensa tunnistaa kilpailusta aiheutuneen vaaran yleisöturvallisuudelle, minkä vuoksi yleisön opastus, ohjeistaminen ja kontrollointi turvallisen sijoittumisen suhteen on ollut riittämätöntä.

Syytetyt kiistävät aiheuttaneensa katsojan kuoleman

Kaikki syytetyt kiistävät, että katsojan kuolema johtuisi heidän tekemisistään tai tekemättä jättämisistään. He katsovat vastauksessaan, että yleisön opastus, ohjeistus tai sijoittumisen kontrollointi ei ole ollut riittämätöntä.

– Paikka, jossa kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui, ei olisi ollut vaaralliseksi luokiteltava. Onnettomuus tapahtui ennalta arvaamattomasta syystä kilpa-auton kimmottua ulosajon jälkeen vastakkaiseen suuntaan, johon sen olisi voinut olettaa ylösajon seurauksesta menevän, syytetyt katsovat.

Kilpailunjohtaja sanoo johtaneensa ja valvoneensa rallin turvallisuusmääräysten noudattamista ja muiden järjestäjien toimintaa asiamukaisesti. Turvallisuusjohtaja taas sanoo laatineensa turvallisuussuunnitelman asianmukaisesti ja kertoo, että suunnitteli kilpailussa ajettavat erikoiskokeet turvallisuuden näkökulmasta.

Turvallisuuspäälliköt taas sanovat, että he tarkastivat asianmukaisesti yleisöturvallisuuden etuauton kyydistä käsin ennen varsinaisen kilpailun alkua eivätkä havainneet mitään sellaisia seikkoja, joihin olisi pitänyt puuttua.