Paavo Väyrysellä on pitkä ja hieno ura politiikassa. Hän oli aivan oikeassa siinä, että edellinen puolueen johto vei puoluetta väärään suuntaan, Se näkyikin kannatuksessa.



Vaikka hän viimisinä vuosina harrastikin erikoisia tempauksia (niihin hänellä varmaan oli omat hyvät syynsä), on paljon ihmisiä, jotka edelleen arvostavat häntä. Ja pitävät häntä sinä valtiomiehenä, joka hän on ollut. Poliitikkona, jolle kuitenkin tärkein asia on Suomen etu ja suomalaisten hyvinvointi. Ja vaikka hänen kanssaan olisikin joissakin asioissa eri mieltä, häntä ei voi kuin kunnioittaa. Hienoa, jos puolueessa on vielä paikka hänellekin ja häntä myös kuunnellaan niissä asioissa, joissa aika ei ole ajanut hänen näkemystensä ohi.