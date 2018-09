Kärkkäisen maahantuoma klapikone määrättiin poistettavaksi markkinoilta – Tukes löysi testissä vakavia turvallisuuspuutteita

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on määrännyt Kärkkäisen maahantuoman halkomakoneen poistettavaksi markkinoilta ja kerättäväksi pois kuluttajilta vakavien turvallisuuspuutteiden vuoksi.

Poistettava malli on Timco WP-7N 7T 51 cm pikahalkomakone jaloilla. Kyseessä on vauhtipyöristä voimansa saava kineettinen pikahalkaisukone.

Ylitarkastaja Soili Huttunen Tukesista kertoo, että koneessa oli vakavia puutteita kaksinkäsinhallinnassa. Laitetta pystyi käyttämään myös niin, että molemmat kädet eivät olleet kiinni vivuissa.

– Näin kädet voivat olla halkaisualueella, Huttunen toteaa.

Lisäksi koneen halkaisuliike on erittäin nopea, mikä voi aiheuttaa merkittävää vaaraa yhdistettynä puutteelliseen kaksinkäsinhallintaan.

Kärkkäisen valikoimista löytyy yhä saman valmistajan muita pikahalkaisukoneita, joissa on sama toimintaperiaate. Huttusen mukaan maahantuojalta on pyydetty selvitystä saman valmistajan pikahalkaisukoneiden turvallisuudesta.

Tukes valvoi kesän aikana klapikoneiden turvallisuutta, koska niitä käytettäessä sattuu vuosittain kymmeniä vakavia onnettomuuksia. Pahimmassa tapauksessa käyttäjän sormi tai käsi voi leikkautua irti.

Valvontaprojektissa selvitettiin kaikkiaan seitsemän klapikonemallin turvallisuutta. Kineettisen pikahalkaisukoneen lisäksi testissä oli mukana kuusi perinteistä hydraulista halkaisukonetta.

Tukesin mukaan kaikkien koneiden merkinnöistä ja käyttöohjeista löytyi puutteita. Myös kuudessa hydraulisessa koneessa todettiin lieviä rakenteellisia puutteita.

Klapikoneiden turvallisuusstandardi uusittiin vuonna 2017. Merkittävin muutos on siinä, että uusi standardi vaatii suojauksen halkaisualueen ympärille. Lisäksi vaatimus kaksinkäsinhallinnasta suojaa käyttäjää. Jatkossa yritysten kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että koneen valmistaja on ottanut huomioon uusitun standardin.

Vuodessa sattuu kymmeniä klapikoneonnettomuuksia

Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin mukaan Suomessa tapahtuu vuosittain noin 30 vakavaa klapikoneonnettomuutta. Niistä lähes puolet on hankalia käsivammoja, joissa on leikkatunut irti yksi tai useampia sormia tai koko käsi. Noin joka kymmenes onnettomuudessa vammautunut on alaikäinen.

Taysin käsikirurgian ylilääkäri Olli Leppänen kertoo Tukesin tiedotteessa, että vammat ovat lisääntyneet selvästi kymmenen viime vuoden aikana. Onnettomuuksista voi jäädä elinikäisiä haittoja.

Onnettomuudet johtuvat usein siitä, ettei koneita käytetä ohjeiden mukaisella turvallisella tavalla. Konetta saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan, eikä lähellä saa olla muita henkilöitä. Eritoten lasten tulisi pysyä poissa klapikonetta käytettäessä.

Onnettomuuteen voi johtaa esimerkiksi se, että apulainen lataa konetta koneen käyttäjän käyttäessä käyttövipuja. Nämä onnettomuudet ovat tyypillisiä lapsille sattuvissa onnettomuuksissa.

Myös jumiin jääneen puun irroittaminen johtaa usein onnettomuuksiin. Kolmas onnettomuustyyppi johtuu siitä, että koneen käyttäjä ohittaa koneen turvamekanismit. Eritoten kaksinkäsinhallinnan ohittaminen voi johtaa onnettomuuksiin.

Jumiutuneen puun irroittamisessa olisikin syytä olla varovainen ja Tukesin mukaan tämä pitäisi todeta myös koneen käyttöohjeissa. Tukes painottaa, ettei turvamekanismeja pitäisi missään tapauksessa ohittaa. Kone on myös hyvä kytkeä pois verkkovirrasta silloin, kun sitä ei käytetä.