Ilmavoimien komentajaa Sampo Eskelistä vastaan on nostettu syyte palvelusrikoksesta, valtakunnansyyttäjänvirasto tiedottaa. Ilmavoimien komentajan syyte liittyy Karjalan lennoston ex-komentaja Markus Päiviön syytteisiin esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta. Myös Päiviötä vastaan nostettiin syytteet tänään.



Syyttäjän mukaan Eskelisen epäillään laiminlyöneen huolehtia siitä, että Päiviön epäillyistä rikoksista toimitetaan viivytyksettä esitutkinta. Päiviön epäillään rikkoneen sotilaan käyttäytymisvelvoitteita sekä kohdelleen alaisiaan epäasiallisesti johtamansa harjoituksen aikana lennoston komentajana.

Kyse oli Karjalan lennoston järjestämästä vapaaehtoisesta kertausharjoituksesta Inarin Lemmenjoella vuoden 2017 syyskuussa.



Eskelinen saa jatkaa toistaiseksi



Eskelinen jatkaa toistaiseksi tehtävässään, kertoo Puolustusvoimat.



Tiedotuspäällikkö Max Arhippainen kertoo STT:lle, että pääesikunta aloittaa nyt arvioinnin, jossa pohditaan mahdollisia Eskeliseen kohdistuvia toimenpiteitä.



– Jos tulee ilmi jotain tässä arvioinnissa, sen perustella ryhdytään toimenpiteisiin.



Arhippainen ei halua arvioida, kuinka kauan arviointi vie.



– Sitä en pysty tässä vaiheessa kuvailemaan.



Päiviötä koskeva arviointi on jo tehty. Sen tuloksena Päiviö siirrettiin Karjalan lennoston komentajan tehtävästä Ilmavoimien esikuntaan noin vuosi sitten, kun häntä koskeva esitutkinta alkoi.



Tutkintapyyntö tehtiin vasta kuukausien päästä



Eskelisen asiassa syyttäjänä toimiva valtakunnansyyttäjänviraston neuvotteleva virkamies Sampsa Hakala kertoo, että Eskelinen teki Päiviön esimiehenä itse tutkintapyynnön Päiviöstä, mutta vasta joulukuussa, eli noin 3 kuukautta sen jälkeen, kun epäillyt rikokset tapahtuivat.



– Oikeudenkäynnin keskeisiä teemoja tulee olemaan se, miten Eskelinen on toiminut esimiehenä.



Rangaistusvaatimukseen tai syytteen sisältöön Hakala ei ota vielä tarkemmin kantaa.



– Voisin kuitenkin sanoa sen, että kun asteikko epäillyssä rikosnimikkeessä ulottuu yhteen vuoteen vankeutta, niin vakavasta rikosepäilystä ei ole kysymys, hän sanoo.



Ilmavoimien komentaja Eskelinen on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Toissijaisesti Eskeliselle vaaditaan rangaistusta tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta.



Useita asianomistajia



Esitutkinnan aikana kerrottiin, että Päiviön epäillyillä rikoksilla olisi 12 asianomistajaa ja kahdeksan todistajaa.



– Osa asianomistajista on muuttunut asian edetessä todistajiksi, kun heillä ei ole ollut vaatimuksia asiassa, syyttäjä Mikko Larkia Helsingin syyttäjänvirastosta sanoo.



Larkia toimii syyttäjänä Päiviön syytteiden osalta. Hänkään ei ota vielä tarkemmin kantaa rangaistusvaatimuksiin. Sen hän kuitenkin kertoo, ettei hänellä ole Päiviön virkaa koskevia vaatimuksia, vaan ne ovat Puolustusvoimien asia.



Päiviö on myöntänyt osan tapahtumista, joista häntä syytetään, mutta kiistänyt pääosin syyllistyneensä rikoksiin. Larkia ei tarkenna sitä, miltä osin hän on syytteensä kiistänyt.

Juttua puidaan aikanaan Helsingin hovioikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena epäiltyjen korkeiden sotilasarvojen vuoksi. Juttujen tutkinta on tehty Puolustusvoimissa epäiltyä kunnianloukkausta lukuun ottamatta.

Juttua päivitetty kauttaaltaan 8.1. kello 16.52.