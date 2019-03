Kansalaisaloite ajaa 5G-teknologian kieltämistä lailla – Oulun yliopiston akatemiaprofessori tyrmää väitteet terveyshaitoista, mutta ymmärtää huolen

Maaliskuun alussa julkaistu kansalaisaloite ajaa 5G-teknologian kieltämistä lailla. Oulun yliopiston tietoliikennetekniikan akatemiaprofessori Matti Latva-ahon mukaan skeptisyydessä tiedonsiirtoteknologiaa kohtaan ei ole mitään uutta.

Kansalaisaloitteen vireillepanijat perustelevat vaatimustaan 5G-teknologian kieltämisestä terveyttä uhkaavan korkealla sähkömagneettisella säteilymäärällä. Aloitteen kirjoittajien mukaan 5G-teknologian käyttämät taajuudet ovat terveydelle haitallisia.

Latva-aho sanoo kuulleensa kansalaisaloitteesta, mutta kertoo tilanteen olevan tuttu teknologian kehitykselle.

– Ei mitään uutta taivaan alla. Näitä on aina ollut ja tulee aina olemaan. Näitä aloitteita tekee tahot, jotka eivät tiedä tarpeeksi teknologiasta, Latva-aho toteaa.

– Meidän tulisi olla hyvinkin tyytyväisiä siihen, että tukiasemien ja käyttämiemme luurien lähetystehot tippuvat siitä syystä, että verkot tulee tiiviimmiksi. Kun radion lähetysteho tippuu, se on hyvä asia.

Voiko langaton teknologia aiheuttaa ihmisille terveysongelmia?

– Kuluttajalaitteiden aiheuttamista terveysongelmista ei ole tieteellistä näyttöä. Näitä säädellään erittäin tarkasti ja ihmisten terveydelle potentiaalisesti vaarallisia laitteita ei edes päästetä markkinoille.

– Ymmärrän huolen ja ihmisten huolet ovat aitoja. Meillä, jotka aktiivisesti kehitämme tulevaisuuden teknologiaa, on velvollisuus viestiä näistä asioista, jotta mahdolliset pelot hälvenevät. On selvää, että jos holtittomasti suurilla tehoilla vahvasti suuntaavilla antenneilla lähetetään, se voi olla haitallista, mutta näitä laitteita ei suunnitella niin.

"Tehot eivät aiheuta eläville organismeille haittaa, jos ei ihan roiku tukiasema-antennissa." Matti Latva-aho

Millaisia 5G-teknologian käyttämät taajuudet ovat?

– Nyt Suomessa on lisensoitu 5G:lle 3,5 GHz:n alueella toimivia laitteita. Kotona olevat wi-fi-laitteet toimivat 2,4 ja 5 GHz:n alueella. Nykyiset 4G-järjestelmät toimivat pääosin 2 GHz:n alueella.

– Huolet ovat lähteneet liikkeelle millimetrialueesta ja suurella teholla vahvasti suunnatusta radiolähetteestä. Tehot eivät aiheuta eläville organismeille haittaa, jos ei nyt ihan roiku tukiasema-antennissa. Mutta ei siitäkään mitään palovammoja tule.

Onko samanlaisia epäilyksiä ollut aiempien teknologiasukupolvien aikana?

– Ihan samanlaista on ollut silloin, kun 3G ja 4G olivat tuloillaan. Etenkin 3G:n tulossa oli samanlaista, kun siirryttiin puheen siirrosta datan siirtoon. Käyttäjällehän noussut bittien määrä näkyy esimerkiksi, kun puhutaan IP-puhelua esimerkiksi Whatsappin välityksellä, niin puhelin lämpenee. Lämpövaikutus on ainoa mitä on havaittu. Se voi lämmittää kudosta, mutta niin tekee moni muukin asia tässä maailmassa.

Miten tiedonsiirtoteknologian turvallisuutta tutkitaan?

– Siinä on olemassa kansainväliset säädökset siitä mitä efektiivinen säteilyteho on per pinta-ala. Kaikki markkinoille tulevat laitteet pitää tyyppihyväksyä: tyyppihyväksynnän saa suorittaa vain sertifioitu paikka, sitä seurataan ja säädellään hyvin tarkkaan.