Kaksi sutta yllätti hirvijahdissa olleen koiran Pyhännällä: Topi-koiraan ommeltiin yli 70 tikkiä

Hirvenpyynti sai yllättävän käänteen Pyhännällä tiistaina iltapäivällä. Pyhännän hirvimiesten kanssa jahdissa mukana ollut Topi-hirvikoira joutui kahden suden hyökkäyksen kohteeksi.

– Onneksi koiranomistaja oli lähellä ja pääsi väliin, tapausta läheltä seuranneet kertovat.

Pyhäjokiseudun saamien tietojen mukaan koira saatiin nopeasti eläinlääkärin hoitoon. Koiraa operoitiin tiistaina yli kolme tuntia ja se pääsi yöksi kotiin. Tikkejä puremajälkiin on jouduttu laittamaan yli 70.

– Topia hoitanut eläinlääkäri pitää selviytymismahdollisuuksia heikkona. Harmaa norjanhirvikoira on parhaassa iässä oleva hirvikoira, jonka arvo on kymppitonnin. Ei siitä enää entisenveroista koiraa tule, invalidiksi se jää. Tänään (keskiviikkona) joudutaan tekemään päätös myös mahdollisesta lopettamisesta, jos tilanne näyttää siltä. Huonolla hapella koira on nyt, lehdelle asiasta kertoneet sanovat.

Tapaus on herättänyt keskustelun siitä, onko susipari ollut sama, joka liikkui alueella aiemmin. Pyhännän hirviporukassa muistetaan vielä tuore tapaus syksyltä, kun sudet tappoivat lampaita naapurikunnassa.

– Tänä päivänä susia suojellaan enemmän kuin ihmistä. Topi-koirakin on toinen samalta isännältä oleva koira, joka joutui suden raatelemaksi, Pyhännän hirviporukkaan kuuluva Matti Koskelo pohtii.

Koskelo pitää varmana, että koiran päälle kävivät sudet. Hän tietää, ettei lampaiden kimppuun hyökänneille susille myönnetty kaatolupaa.