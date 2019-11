Junaliikenteen suosio kasvoi edelleen – Oulun ja Helsingin välillä tehtiin lokakuussa 43 prosenttia enemmän matkoja kuin vuosi sitten

Junamatkustus kasvoi lokakuussa 12 prosenttia edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna, kertoo VR tiedotteessaan.

Ylivoimaisesti eniten junamatkoja tehtiin Helsingin ja Oulun välillä. Lokakuussa matkoja oli kyseisellä osuudella 43 prosenttia enemmän kuin vuosi aiemmin. Helsingin ja Oulun välinen junayhteys on nopeimmillaan alle viisi ja puoli tuntia.

Junamatkustuksen suosion kasvu on jatkunut vahvana vuodesta 2016. Matkustajamäärät ovat kasvaneet yhteensä 24 prosenttia vuosien 2016 ja 2019 lokakuiden välisenä aikana.

Matkamäärien lisäksi junamatkustuksen suosion kasvu näkyy myös siinä, millainen mielikuva asiakkailla on VR:stä. T-Median toteuttamassa Luottamus&Maine-tutkimuksessa VR oli tänä vuonna parhaiden maineenparantajien joukossa.

VR on panostanut viime vuosina kalustoon ja matkustusmukavuuteen. Muun muassa kaikki ravintolavaunut, Ekstra-luokat, Allegro-junien sisustukset on uudistettu. Asiakaskapasiteettia on lisätty uusilla päivävaunuilla. Parhaillaan on käynnissä myös digitaalisten myyntikanavien ja myyntijärjestelmän uudistus.