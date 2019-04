Juha Sipilä ilmoitti tiistaina luopuvansa keskustan puheenjohtajuudesta syksyn puoluekokouksessa, koska puolueen vaalitulos oli heikko. Sipilän päätös johtaa kysymykseen siitä, kenestä tulee hänen seuraajansa. Puolueen pitkän linjan poliitikko Seppo Kääriäinen toivoo, että mukaan ilmoittautuisi useampi ehdokas.

Helsinki

Juha Sipilän päätös astua syksyllä sivuun keskustan puheenjohtajan tehtävästä aiheutti vipinää monen keskustalaispoliitikon mietteisiin. Kuka astuu Sipilän seuraajaksi?

Keskustan varapuheenjohtaja Hanna-Kaisa Heikkinen uusi valtakirjansa eduskuntaan sunnuntaina ja hän on profiloitunut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana.

Tiistaina Heikkinen kertoi Lännen Medialle, ettei osaa vielä sanoa, onko kiinnostunut asettumaan ehdolle.

– Tarvitsen aikaa pohdinnalle, hän viestitti.

Jo pitkään spekulaatioissa ovat suosikkeina olleet perhe- ja peruspalveluministerinä toiminut Annika Saarikko sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen.

Antti Kaikkonen on toiminut viime vuodet keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

Kaikkonen valittiin Uudeltamaalta jatkokaudelle eduskuntaan.

Antti Kaikkonen kirjoittaa tiistaina Facebookissa palaavansa ehdokkuutta koskevaan päätökseensä myöhemmin keväällä.

– En aio hötkyillä asiassa, vaan olla pikemminkin kuulolla. Jos siihen aitoa kannatusta on, sitten sitä on tietysti vakavamminkin harkittava. Koska ylimääräinen puoluekokous on vasta syksyllä, tällä asialla ei ole kiirettä, Kaikkonen kirjoittaa.

Saarikko nauttii puolueen sisällä luottamusta ympäri maata, mutta hän on kertonut (LM 23.3.) saavansa toisen lapsen myöhemmin tänä vuonna. Tämä voi asettaa haasteita mahdolliselle ehdokkuudelle.

– Annika olisi luonteva valinta, mutta taisi tulla huonoon saumaan mahdollisuus vanhempainvapaata ajatellen, kuului erään keskustalaisen kommentti.

Neljäntenä nimenä on mainittu niin ikään varapuheenjohtaja Katri Kulmuni kasvaa tehtävään. Siihen hänellä toki on aikaa.

Keskustan kansanedustaja Katri Kulmuni on noussut esiin puheenjohtajaspekulaatioissa.

Sipilän kaltaista yllätysnimeä tuskin löytyy. Moni on myös sitä mieltä, että politiikan ulkopuolelta ei kenkiin voi hypätä, vaan puheenjohtajan on tultava politiikan sisärenkaista.

Kääriäinen ei hätkähtänyt eropäätöstä

Pitkän linjan poliitikko Seppo Kääriäinen ei hätkähtänyt Sipilän päätöstä panna piste puheenjohtajauralleen.

– Ei ollut yllätys minulle. Vain ajankohta oli auki vaalien jälkeen, eduskunnan tänä keväänä vapaaehtoisesti jättänyt Kääriäinen totesi.

Eduskunnan jättävä Seppo Kääriäinen ei pitänyt Juha Sipilän eropäätöstä yllätyksenä.

Samaa tiistaina totesi keskustan entinen puheenjohtaja ja entinen pääministeri Matti Vanhanen.

– Hän [Sipilä] oli edellyttänyt sitä, että puolueenkin täytyy pärjätä. Ymmärrän hyvin, että raskaan nelivuotiskauden jälkeen välillä tekee lepovuoroa mieli, Vanhanen sanoo.

Kääriäisen ja Vanhasen mukaan eroilmoitus oli luontevaa jatketta sille, että Sipilä on toistuvasti kertonut Tulos tai ulos -periaatteestaan.

– Olihan kyseessä historiallisen alhainen tulos, totesi Kääriäinen.

Vanhanen: Puheenjohtajuus "nuorempien hommaa"

Kääriäinen toivoo, että kesän aikana puheenjohtajakisaan ilmoittautuisi useita ehdokkaita.

– Olisi hyvä, että mukana olisi useampi nimi nuoria miehiä ja naisia. Näin päästäisiin vertailemaan erilaisia näkemyksiä.

Keskustan entinen puheenjohtaja Matti Vanhanen arvioi, että puheenjohtajuus on "nuorempien hommaa".

Vanhanenkin toteaa, että puheenjohtajuus on "nuorempien hommaa". Häntä itseään ei tehtävä enää innosta.

Kääriäinen arvioi, että eduskuntaryhmä on haravoitava tarkoin läpi, kun haetaan ehdokkaita.

– Tietysti piirijärjestöjen vastuutehtävissä olleet voivat tulla kyseeseen.

Vaalitappion syyt ovat "jossakin paljon syvemmällä"

Keskustan puoluehallitus päätti tiistaina käynnistää puolueen uudistamiseen tähtäävän työn.

Vanhanen arvioi, että pohdittavaa on siinä, millaisia painopisteitä keskusta ottaa tulevaisuudessa. Hän viittaa tutkimukseen, jonka mukaan nykyisin äänestäjät painottavat äänestyspäätöksissään jotain tiettyä yhtä teemaa entistä enemmän.

– Tällaisen vaalituloksen jälkeen on hyvä miettiä niitä keskeisiä asioita, miksi ihmiset ovat ryhmittyneet keskustaksi, sanoo Vanhanen.

Eduskunnasta pois jättäytyvä Seppo Kääriäinen toteaa, ettei Sipilän ilmoitus tai vaalitulos ratkaise puolueen tilannetta.

– Nyt ei ole kyse suhdannepoliittisesta tappiosta, vaan syyt ovat jossakin paljon syvemmällä. Ennen uutta puoluekokousta keskustan pitäisi vielä Sipilän johdolla etsiä syyt, jotka ovat johtaneet tähän tulokseen, hän sanoo.

Kääriäinen on sitä mieltä, ettei töitä paiskimallakaan tilanne välttämättä korjaannu, ellei puolueella ole selkeää ajatusta tai linjaa siitä, mihin se on menossa.

– Kun se löytyy, niin se voi viedä keskustan uuteen alkuun ja nousuun.

Päivitetty 16.4.2019 kello 16:05: Antti Kaikkosen kommentit lisätty, otsikkoa muutettu.