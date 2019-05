Joka vuosi tonneittain jäteöljyä katoaa Suomessa jonnekin, vaikka kotitaloudet voivat viedä pienet öljyerät jäteasemille ilmaiseksi

Miten on laskettu tuo kadoksiin jäävä jäteöljy? Myydy öljyn perusteella vai? Itse ainakin joudun autoon lisäämään öljyä silloin tällöin, eikä siitä jää mitään jäteöljyä kierrätettäväksi, kyllä se palaa moottorissa. Tänäänkin oli lehdessä uutinen, kun tielle on valunut öljyä traktorista, kyllä sitä valuu pelloille ja teille varmasti isot määrät vuosittain kun kaikki koneet otetaan huomioon. Toki on varmasti niitäkin jotka eivät kaikkea jäteöljyä oikeaan paikkaan toimita, viedäänhän kaikenlaista roskaa metsään piiloon eikä kierrätykseen tai kaatopaikalle.