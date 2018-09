Jani Toivolan taksikuluista nousi kohu, mutta hän ei ole eduskunnan viime vuosien taksikunkku

Häpeä Toivola ja hävetkää myös muut kansanedustajat!!! Kysynkin että miten kehtaatte veronmaksajien rahoilla matkustella?

Miksi Me Suomen kansa hyväksymme tällaisen? Kaikki tietää että kansanedustajilla on isot palkat joten kyllä heidän kuuluu maksaa taksi- ja muutkin kyydit isosta palkastaan eikä käyttää niihin veronmaksajien rahoja.

Jos jo yksi näistä kansanedustajista käyttää 22 000 euroa takseihin, mitä se on kaikilta yhteensä? Sitä ei koskaan veronmaksajille ilmoiteta mutta veikkaan että se on jo satojatuhansia euroja vuositasolla.

Me, Suomen kansa olemme valinneet edustajamme ja meillä on myös oikeus päättää mikä kuuluu työsuhde-etuihin ja mikä ei...ja meillä on oikeus vaatia myös että he maksavat kyytinsä itse. Jos kansanedustajilla on oikeus ajella taksilla ja julkisilla valtion piikkiin, silloin pitää olla tavallisella veroja maksavalla kansalaisellakin siihen oikeus.

Suomen kansa on NÖSSÖ-kansa ja ei uskalla ja halua tehdä mitään tällaiselle rosvoamiselle. Me emme tiedä murto-osaakaan siitä mihin rahamme menevät. Päättäjät aina puhuu että valtion pitää säästää ja ne vanhukset jotka hyvinvoinnin rakensivat aikoinaan Suomeen, joutuvat märissä vaipoissaan makaamaan sairaalassa ilman hoitoa ja perustellaan ettei ole vaippoja ja henkilökuntaa heitä hoitamaan. Rahaa kyllä löytyy herroille ja tuollakin summalla (22 000) ostais jo hirvittävän määrän vaippoja jne.

Tehdään loppu tästä, ME suomalaiset pystymme siihen jos vaan löytyy halua ja yksimielisyyttä!