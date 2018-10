Iso osa Suomen suurimpaan työttömyyskassaan tänä vuonna liittyneistä on nuoria – tarkkaa syytä siihen ei YTK:ssa tiedetä

YTK:n toimitusjohtaja arvelee, että nuoret haluavat tehdä yksilöllisiä ratkaisuja mieluummin kuin mennä ammattiliiton päätösten mukaan.

Tänä vuonna Suomen suurimpaan työttömyyskassaan Yleinen työttömyyskassa YTK:hon on liittynyt yli 50 000 uutta jäsentä. YTK:n toimitusjohtajan Sanna Alamäen mukaan kassan jäsenkasvu tulee nuorista.

Suurin kassaan liittyneiden ikäluokka on 25–29-vuotiaat.

– Olemme pohtineet, mistä nuorten osuus jäsenkasvussa johtuu. Ehkä nuoret haluavat yksilöllisiä ratkaisuja työelämäänsä omien tarpeidensa mukaan, Alamäki miettii.

Toisaalta YTK ei kysy jäseniltään, kuuluvatko he kassan lisäksi ammattiliittoon vai eivät, joten tarkkaa tietoa nuorten motiiveista ei ole.

– Bränditutkimuksemme mukaan kassassa arvostetaan sitoutumattomuutta ja riippumattomuutta.

Alamäen mukaan nettolisäys kassan jäsenmäärään on itse asiassa noin 20 000, sillä osa siirtyy eläkkeelle, yrittäjäksi, opiskelijoiksi ja muihin kassoihin.

– Suuri yksittäinen erosyy on maksamaton jäsenmaksu, Alamäki kertoo.

Hän lisää, että perinteisesti noususuhdanteessa jäsenmäärän kasvu hieman hidastuu.

– Uskon, että osaltaan työn murros ja työelämän pirstaloituminen voivat lisätä halua turvata ansiotaso.

Jäsenet kaikilta ammattialoilta

Suurin osa YTK:n jäsenistä on miehiä. Alamäen mukaan jäsenistön ammateista ei ole tarkkaa tietoa.

– Jäsentutkimuksemme mukaan jäsenistö on kattava poikkileikkaus kaikista palkansaajista.

YTK:n jäsenistön työttömyysaste on laskenut yhdeksästä kahdeksaan prosenttiin.

– Se alittaa jo vuoden 2013 tason.

Työttömyysasteen lasku on laskenut myös työttömyyskassan jäsenmaksua.

YTK:n hallitus päätti laskea ensi vuoden jäsenmaksua kahdeksalla eurolla. Jäsenmaksu tulee olemaan 92 euroa.

YTK on Suomen suurin työttömyyskassa. Loimaan kassana tunnetussa työttömyyskassassa on 410 000 jäsentä.

Kassan jäsen voi myös liittyä YTK-Yhdistykseen, joka tarjoaa lisäpalveluita, muun muassa oikeudellista työsuhdeneuvontaa ja vakuutuksia. Vuosimaksu on 18 euroa.

Neljän kassan jäsenmaksut

Toiseksi suurin työttömyyskassa on IAET-kassa. Siihen kuuluu noin 200 000 korkeasti koulutettua ylempää toimihenkilöä tai vastaavassa asemassa olevaa palkansaajaa. Jäsenmaksu on 87 euroa vuodessa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitossa JHL:ssä on noin 200 000 jäsentä. Suurin osa heistä on naisia ja kuuluu myös työttömyyskassaan. Jäsenmaksu liiton kassaan on 0,38 prosenttia palkasta. 2 000 euron palkalla se tarkoittaa 91 euron vuosimaksua.

Palvelualojen ammattiliitto PAM:ssa on lähes 230 000 jäsentä, joista suurin osa naisia. Palvelualan työttömyyskassan vuosimaksu on 0,65 prosenttia palkasta. 2 000 euron kuukausipalkalla se tarkoittaa 156 euroa vuodessa.

Tehyssä on noin 160 000 jäsentä. Kassan jäsenmaksu on 42 euroa.