IS: Jyrki Katainen nousemassa Sitran johtoon

"Sitran tehtävä on rakentaa huomisen menestyvää Suomea, ennakoida yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia, etsiä uusia käytännön toimintamalleja ja vauhdittaa kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa."

Kyllähän se on vähintäänkin kohtuullista että Jyrki saa tämän paikan (vaikka myöhästyikin julkisesta hakuajasta). EU:n kehdossa on nyt opittu, mitä kabineteissa on Suomenkin tulevaisuuden puolesta päätetty. Tätä agendaa Jykä tulee meille esittelemään mediassa "asiantuntijan" pallilta. Jykäkin on maininnut julkisesti sanat "New World Order" puheessaan. Kannattaa tutustua tähän agendaan tarkemmin.