IMF:ltä tylyt terveiset Suomen velkaantumisesta: Rinteen hallituksen tavoite ei toteudu, dieselin ja turpeen veroalet pois tai muita säästötoimia

Ei kannata uskoa, eikä pitää absoluuttisena totuutena kaikkea, mitä nämä IMF:n edustajat sanovat. Tuskinpa he ovat olleet SDP:n edustajiin yhteydessä. Sen sijaan kokoomusta lähellä oleviin tahoihin kylläkin. Luotan enemmän Antti Rinteen johtamaan hallitukseen kuin näihin yksittäisiin IMF:n edustajiin. Nyt sitäpaitsi on erittäin kannattavaa ottaa valtioille lainaa, huru-ukko Olli Rehnkin sanomisista huolimatta. Annetaan hallitukselle työrauha. Meillä on hyvä hallitus, johon kannattaa luottaa.