Iltalehti: Poliisi arvioi, onko Hussein al-Taeen Facebook-kirjoituksista aihetta aloittaa tutkinta

Järkyttävää kun upeasti alkanut ura sai täyskäännöksen. Uskon, että anteeksipyyntö on aito, mutta ura on mennyt ja takaisin sitä ei saa. Jäljet jättää. Tosin onhan eduskunnassa vaikka minkälaista säheltäjää ja rikoksista tuomittuja ja siellä valittuina lainsäätäjinä porskuttavat menemään ihan pokkana. Se on niinkin, että jotkut nostetaan tikun nokkaan enempi ja toiset vähempi ja kansan tuomioita sitten jaellaan sen mukaan.