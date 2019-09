Huostaanotto on pelastanut useita lapsia Syyrian sodalta – Suomessa elää perheitä, joissa lapset kasvatetaan väkivaltaiseen radikalismiin

Yksi hyvä puoli tässä asiassa on, nämä ongelmat eivät liity millään tavalla maahanmuuttoon!

Tämä voidaan toki sanoa myös toisinkin, aikooko Suomi tehdä Ruotsin tavoin, iso osa kansasta tietää mikä on ongelma, mutta viranomaiset ja poliitikot onnistuvat vuosien ajan kiertämään ongelman varsinaiset syyt...ja kuten nyt tiedämme, Ruotsi on jo pelinsä pelannut, paluuta vanhaan ei ole, maassa käydään pienimuotoista sisällissotaa ja poliisi on enää sivustakatsoja.