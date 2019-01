Huima ero naapurimaiden välillä: Ruotsi palauttaa tiestöön ja rataverkkoon yli puolet autoilusta kerättävistä veroista ja maksuista, Suomi vajaan viidenneksen

Hyvä että tämä yhteys kuolonolareihin on huomattu täällä meillä periferiassakin. Ja selityksenä ei todellakaan ole teiden parempi hoito vaan se, että tie Ruotsissa ovat yksinkertaisesti turvallisempia. Kuka tahansa joka on Ruotsissa vähänkään enemän ajanut tietää että siellä on paljon enemmän moottoriteitä ja keskikaiteellisia ohitusteitä. Tälläisillä teillä kuolonkolarin riski on lähellä nollaa.

Suomessa puuhastellaan rajoitusten ja määräysten kanssa kun oikea ratkaisua tieliikenteen uhrien vähentämiseen olisi A) tehdä enemmän keskikaiteella erotettuja ohituskaistateitä ja B) tukea kaikin keinoin autokannan uudistumista. Kuolemanriski uudessa autossa on merkittävästi pienempi kuin vanhassa ritsassa.