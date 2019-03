Huhut dieselin kuolemasta ovat ennenaikaisia – uudet suuret dieselhenkilöautot tekevät kauppansa

Huhut dieselin kuolemasta ei todellakaan ole ennenaikaista, sillä moni maa tulee kieltämään dieselin 10 vuoden sisään.

Useiden kaupunkien keskustoissa se on jo kielletty. Se, että saadaanko dieselkiellolla mitään parempaa aikaan on sitten toinen juttu.

Kuitenkaan nykyiset dieselit eivät saastuta ilmastoa niin paljoa, että sillä pienennettäisiin/ hidastettaisiin ilmaston lämpeneminen.

Melko hyvin on sähköautojen lobbaajat asiansa hoitaneet, kun päättäjiin on upotettu tällainen dieselkammo.