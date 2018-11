HS: Sosiaali- ja terveysministeriössä pahoja ongelmia: pahoinvointia, uupumusta, henkilöstö pakenee – Saarikko kommentoi, Mattila ei

Ennen eläköitymistä jouduin varsin läheisiin tekemisiin ministeriöiden kanssa. Mitä siellä on tehtävä? Ensimmäiseksi työn prossessit on uusittava. Ihmettelin miten jokaisen "pitää ottaa jokaiseen asiaan kantaa" , mukana viela oma poliittinen näkemys. Valmistelua on virtaviivaistettava koko valtionhallinnossa ja turhat kokoukset on korvattava todellisilla päätöskokouksilla. Toiseksi on päästävä irti ajattelusta: ministerit vaihtuvat vähintään neljän vuoden välein, virkamiehet pysyvät. On tultu uuteen kulttuuriin, jossa vaaditaan kykyä nopeisin muutoksiin. Kolmanneksi on jätettävä urputus, meillä on mielestämme vaikeaa. Se syö työtehosta ison osan.