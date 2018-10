HS: Hallitus mittauttaa luottamuksensa eduskunnassa irtisanomislain vuoksi - tiedonannon myötä eduskunnasta tulee osapuoli riitaisassa laissa

Hyvä peliliike Sipilältä, vaikka asialla on vain muodollinen merkitys. Ay-liikkeen vastatoimet kohdistuvat tämänkin jälkeen pelkästään hallitukseen ei koko eduskuntaa kohtaan. Jos hallitus nauttii eduskunnan luottamusta, laki tuodaan eduskuntaan ja se hyväksytään, niin se on sitten siinä. Päätöksellä on poliittinen hintansa ja sen maksaa lähinnä Juha Sipilä ja keskustapuolue.