Historiakirja kertoo Vanhasen pyrkimyksestä Metsäteollisuus ry:n johtoon – riittävän moni peukku ei noussut

keskustapuolueella on vahvat siteet metsäteollisuuteen. Kun metsäteollisuus ja MTK aikoinaan sopivat puun hinnoista neuvotteluissa, keskustapuolueen hallitsema MTK käytännössä myi metsänomistajien puun teollisuudelle ja todennäköisesti "sopuhintaan". Sitä, kuinka paljon teollisuudelta ohjattiin rahoja tälle "yhteistyökumppanille",voi vain arvailla. Kepun agendalla on aina ollut metsäteollisuuden kilpailukyvyn,siis voittojen, turvaaminen. "Isänmaaan" etu, ei niinkään äänestäjien edut. Äänestäjiä on voinut pettää aina. Kuvitelkaapa tilanne, jossa ay-taustaisen puolueen johtaja olisi pyrkimässä metsäteollisuuden johtoon. Mahdoton ajatus, koska siellä on kyse aidosta etujärjestötoiminnasta ja arvoista. Kepu-leirissä on toinen tomintakulttuuri.