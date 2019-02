Helsingistä Ouluun matkalla ollut matkustajajuna törmäsi kaivinkoneeseen, kuljettajat ja matkustajat kunnossa – junalla vauhtia 180 km/h

Oulun rata kun on ihan riittävä, niin miksi siihen pitäisi investoida? Investoidaan sinne, missä on matkustajia ja oulusa niitä ei ole riittävästi.

Tallinnatunneli on todella hieno hanke joka nopeuttaa liikennettä Baltiaan, Itä- ja Keski- Eurooppaan huomattavasti.

Voidaan verrata hyödyllisyydessään Eurotunneliin joka on maksanut itsensä jo useasti ja on erittäin tuottava ja toimiva tunneli.