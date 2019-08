Helsingin Sanomien toimittaja ja KRP väänsivät työvälineiden takavarikosta suljettujen ovien takana – sotilastiedustelu-uutisoinnista lähtenyt rikostutkinta alkaa olla loppumetreillä

Helsingin Sanomien sotilastiedustelu-uutisoinnista liikkeelle lähtenyt rikostutkinta alkaa olla loppumetreillä, kertoo keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja Janne Järvinen.

– Tutkinta on edistynyt, ja uskoisin, että ollaan muutaman kuukauden päästä tilanteessa, että tutkinta on sitten loppuvaiheessa, Järvinen sanoo.

Tiistaina korkein oikeus käsitteli Helsingin Sanomien toimittajan ja keskusrikospoliisin kiistaa toimittajalta takavarikoitujen työvälineiden tutkimisesta ja hyödyntämisestä rikostutkinnassa. Koska toimittajilla on tietyin reunaehdoin oikeus olla ilmaisematta tietolähdettään, tapaus on tavallista kotietsintää ja takavarikkoasiaa mutkikkaampi. Käsittely julistettiin salaiseksi istunnon aluksi.

Poliisi aloitti rikostutkinnan ja teki toimittajan kotiin kotietsinnän joulukuussa 2017 pian sen jälkeen, kun lehti oli julkaissut muun muassa salaiseksi leimattuihin asiakirjoihin perustuvan artikkelin Puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta.

Toimittajan asianajaja Kai Kotiranta kertoi, että oikeus arvioi onko materiaalin hyödyntämiselle lain mukaiset perusteet vai ei.

– Toimittajan lähde ja lähdesuoja pitää pyrkiä turvaamaan demokraattisessa yhteiskunnassa niin kattavasti kuin mahdollista, hän tiivisti puolustuksen kannan.

Järvinen haluaisi kuitenkin päästä penkomaan poliisin toimittajalta viemää aineistoa.

– Olen pyytänyt aineiston hyödyntämistä ja takavarikoimista oikeudelta, hän toteaa.

Istunnossa olivat paikalla molemmat Viestikoekeskus-jutun kirjoittajiksi merkityt toimittajat. Toistakin toimittajaa kuultiin oikeudessa, koska "asia koskee häntäkin".

Uutisoinnin laillisuuden lisäksi poliisi on tutkinut mahdollisen laittoman tietovuodon alkulähdettä. Tätä on poliisin aiemman kertoman mukaan tutkittu epäiltynä virkasalaisuuden rikkomisena, mikä viittaisi tahallisen rikoksen epäilyyn. STT kertoi aiemmin tänä kesänä, että kontra-amiraali evp. Georgij Alafuzoff on epäiltynä tietovuototutkinnassa. Tiedossa ei kuitenkaan ole, epäilläänkö vuodon tällä hetkellä olleen tahaton vai tahallinen. Viranomaiset eivät ole kommentoineet asiaa.

STT:n enemmistöomistaja on Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma Media Finland.