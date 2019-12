Helsingin poliisi otti viisi henkilöä kiinni metrossa, metroliikenne keskeytyi hetkeksi – Äärioikeistolaisten mielenosoitus lähti liikkeelle iltapäivällä

Henkilöt otettiin poliisin mukaan kiinni metrossa. Metroliikenne oli hetken aikaa pysähdyksissä. Kenellekään ei aiheutunut tilanteessa vaaraa, kertoo poliisi.

Ylikomisario Pekka Höökin mukaan kiinni otetut olivat tulossa Helsingin keskustaan. Tässä vaiheessa ei ole täyttä varmuutta, olivatko he olleet aikeissa osallistua johonkin mielenosoitukseen vai häiritä mielenosoittajia. Kiinniotot tehtiin Rautatientorin metroasemalla, kertoo Höök.

Äärioikeistolaisen Soldiers of Odin -ryhmän mielenosoitus lähti iltapäivällä liikkeelle Helsingin Kansalaistorilta ja etenee Mannerheimintietä pitkin. Mielenosoittajat kantavat Suomen lippuja ja huutavat hallitusta vastustavia iskulauseita, kertoo paikalla oleva STT:n toimittaja. Natsilippuja ei ole esillä. Osanottajia vaikuttaa olevat tässä vaiheessa karkeasti arvioiden hänen mukaansa olevan parisataa.

Mielenosoittajat muun muassa huusivat presidentti Sauli Niinistöä, ulkoministeri Pekka Haavistoa ja sisäministeri Maria Ohisaloa kansanpettureiksi. Kulkueen edessä kannetaan vihreä-valkoista banderollia, jossa lukee: "Isänmaallinen kapina on parempi kuin isänmaaton laillisuus".

Vahvistuksia ulkomailta

Lehtikuvan kuvaajan havaintojen mukaan Odin-mielenosoitukseen on saapunut osanottajia ainakin Virosta ja Ruotsista. Mukana on myös Soldiers of Odin -ryhmien jäseniä Etelä-Suomesta, muun muassa Kotkasta, Kouvolasta, Järvenpäästä ja Mäntsälästä.

STT:n keskikaupungilla liikkuvan toimittajan mukaan yksi poliisin kiinni ottamista on sama ihminen, joka oli Soldiers of Odin -ryhmän mielenosoituksen järjestäytyessä lähistöllä sateenkaarilippuun kääriytyneenä.

Poliisi on valvonut satamia sellaisten ryhmien varalta, jotka mahdollisesti olisivat tulossa ulkomailta itsenäisyyspäivän mielenosoituksiin. Helsingin poliisista kerrotaan, että satamia on valvottu, mutta tähän mennessä ei ketään ole pysäytetty.

Komisario Patrik Karlsson kertoo STT:lle, että satamassa on tehty tarkastuksia, mutta ketään ei otettu kiinni eikä poliisi takavarikoinut mitään. Karlssonin mukaan Suomeen ei saapunut ainakaan suuria ryhmiä, jotka vaikuttaisivat olleen saapumassa mielenosoituksiin. Kyse on hänen mukaansa lähinnä yksittäisistä henkilöistä.

Helsinki ilman natseja -kulkueen taas on määrä lähteä liikkeelle Narinkkatorilta noin kello 17.30.