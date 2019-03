Helsingin Naistenklinikalla on synnyttänyt tuberkuloosia sairastava henkilö - useita vastasyntyneitä on saattanut altistua

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) vahvistaa, että Naistenklinikalla synnytti tarttuttavaa tuberkuloosia sairastanut nainen. Nainen oli synnyttämässä helmikuun lopussa.

HUS:n tiedotteen mukaan tartuntariski on kuitenkin arvioitu muiden synnyttäjien ja lasten osalta vähäiseksi, koska altistusaika jäi lyhyeksi.

​Altistusriski koskee 27.2. – 7.3. välisenä aikana Naistenklinikan synnyttäneiden osasto 61:llä ja vastasyntyneiden teho-osastolla olleita henkilöitä.

– Altistusaika on jäänyt kaikilta lyhyeksi, mutta pisimpään altistuneiden vastasyntyneiden perheisiin ollaan yhteydessä. Näitä perheitä on 15 ja valtaosa heistä on jo tavoitettu, HUS toteaa.

Sairaanhoitopiiri arvioi riskin tuberkuloosin saamiseksi kaikkien osalta vähäiseksi. Näille pisimpään altistuneille vastasyntyneille annetaan varmuuden vuoksi estolääkitys. Pienet lapset sairastuvat oireiseen tautiin aikuisia herkemmin ja ovat myös alttiimpia saamaan vakavia tautimuotoja.

Suurin sairastumisvaara on tartunnan saaneilla alle 5-vuotiailla rokottamattomilla lapsilla, joilla tauti voi myös herkemmin kehittyä vaikeaksi (yleistynyt tauti tai aivokalvotulehdus).

Muita mahdollisesti altistuneita henkilöitä kartoitetaan kansallisten ohjeiden mukaisesti. Tartuntariskin rajana pidetään 40 tunnin altistusaikaa potilaan kanssa samassa huoneessa.

HUS on yhteydessä kaikkiin tällä tavoin altistuneisiin henkilöihin jatkotoimenpiteiden suhteen. Kohteena olevien yksiköiden henkilökunnalle on tiedotettu sisäisesti tapahtuneesta ja selvityksen perusteella altistuneet työntekijät tutkitaan työterveydessä.

Tartunnasta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Juttua päivitetty ja täydennetty 13.3. kello 14.13.