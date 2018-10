Haluaisitko muuttaa kirkkoon? Lännen Media listasi, millä paikkakunnilla se voisi olla mahdollista jo nyt

Myynnissä olevia kirkkoja

Mutalan kirkko, Joensuu. Rantakylän seurakunnan toiminta Mutalan kirkossa päättyi tammikuussa 2018, mutta se on ollut myynnissä pitempään. Mutalan kirkon irtaimistoa myytiin viikonloppuna huutokaupalla Joensuussa.

Ruonalan kirkko, Kotka. Kotka-Kymin seurakunnan kiinteistö on virallisesti seurakuntakeskus. Ruonalan kirkko laitettiin myyntiin joulukuussa 2013. Seurakuntayhtymä on saanut kirkosta muutaman tarjouksen, mutta hintaa on pidetty liian alhaisina.

Valkon kirkko, Loviisa. Loviisan seurakuntayhtymä päätti laittaa Valkon kirkon myyntiin joulukuussa 2017, vähäisen käytön takia. Valkon kirkossa oli parin vuosittaisen jumalanpalveluksen lisäksi kerhotoimintaa. Valkon kirkko rakennettiin merimieskirkoksi aikana, jolloin laivat viipyivät satamassa pitempiä aikoja.