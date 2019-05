Hallitusohjelma saatiin pakettiin: Tämä siitä tähän mennessä tiedetään

Oppivelvollisuus pitenee, perhevapaauudistus aiotaan tehdä puuttumatta kotihoidon tukeen, poliiseja lisätään, sote toteutetaan 18 maakunnan pohjalta, sosiaaliturvauudistus pannaan komiteaan, nopeita junayhteyksiä edistetään, omaisuutta myydään, veroja korotetaan ja työllisyysaste yritetään nostaa 75 prosenttiin.

Hallitusohjelman sisältö saatiin perjantaina pakettiin, hallituksen muodostaja Antti Rinne (sd.) kertoi iltapäivällä. Sanamuotoja tarkistetaan ja talouslukuja varmistetaan vielä. Hallitusohjelma julkistetaan maanantaina.

Rinne vahvisti perjantaiaamuna, että oppivelvollisuuden pidentämisestä toiselle asteelle on saatu aikaan sopu. Se merkitsee sitä, ettei oppivelvollisuus pääty peruskoulun suorittamiseen. Lukioiden ja ammattikoulujen oppimateriaaleista tulee opiskelijoille maksuttomia oppivelvollisuuden pidentämisen myötä.

Oppivelvollisuuden pidentämisen tarkoituksena on parantaa työllisyyttä, sillä pelkän perusasteen suorittaneiden työllisyysaste on selvästi muita alempi. Kalliin uudistuksen tarkoitus on torjua samalla myös nuorten syrjäytymistä.

Kotihoidon tukeen ei kosketa

Hallitusneuvotteluissa on Verkkouutisten tietojen mukaan löytänyt sopu myös perhevapaiden uudistamisesta. Äidin ja isän osuudesta tehtäisiin yhtä pitkät, mikä tarkoittaisi sitä, että isän osuus pitenee. Kummallekin vanhemmalle kiintiöidyn osuuden lisäksi tulee yhteinen osuus vanhempainvapaasta. Kotihoidon tukeen ei kosketa, mikä on myönnytys keskustalle.

Perhevapaauudistuksen yksityiskohdat sovitaan Ylen mukaan yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Sote-uudistus on sovittu toteutettavaksi 18 maakunnan pohjalta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi uusien maakuntien tehtäväksi tulee samalla ensihoidon sekä palo- ja pelastustoimen järjestäminen.

Itsehallinnollisten maakuntien valtuustot valitaan maakuntavaaleilla. Maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen kohtalo, kuntien mahdollisuus toimia palvelujen tuottajina, pääkaupunkiseudun erillisratkaisu sekä maakunnille mahdollisesti tulevat lisätehtävät selvitetään erikseen. Muille kaupunkiseuduille ei tule erillisratkaisua. Julkinen sektori on päävastuussa palvelujen tuottamisesta.

Yle kertoi perjantaina, että sosiaaliturvan suuri uudistus menisi parlamentaarisen komitean valmisteltavaksi. Uudistuksen toteutus kestää yli vaalikauden, mutta joitakin muutoksia toteutettaisiin jo aiemmin.

Ratoihin rahaa omaisuutta myymällä

Hallitus aikoo vauhdittaa uusia nopeita ratahankkeita Turusta, Tampereelta ja Itä-Suomesta Helsinkiin. Muita väyliä rakennettaisiin tai korjattaisiin sadoilla miljoonilla euroilla. Tarkempia tietoja ratahankkeista ei juuri ole tihkunut.

Liikennehankkeita on tarkoitus rahoittaa valtion omaisuutta myymällä.

Suomeen tulee Helsingin Sanomien tietojen mukaan noin 300 poliisivirkaa lisää alkavalla hallituskaudella. Hallitus aikoo lisätä myös syyttäjälaitoksen voimavaroja. Rinne ei vielä perjantaina iltapäivällä vahvistanut asiaa kuten ei muitakaan uusia neuvotteluista tihkuneita yksityiskohtia.

Poliisien lukumäärä on 2010-luvulla vähentynyt lähes 7 900:sta noin 7 200:aan.

Verot nousevat

Veroja on tarkoitus kerätä ainakin 700 miljoonaa euroa nykyistä enemmän. Vielä ei ole kerrottu, mitkä verot nousevat, mutta suurella varmuudella lisätuloja haetaan ainakin kulutusveroista ja niin sanotuista haittaveroista.

Sdp:n tavoitteena on ollut saada muun muassa säätiöiden, eläkelaitosten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen verovapaat osingot lähdeveron piiriin. Tämä oli tiettävästi taas pöydällä, vaikka yhdessä vaiheessa se piti siirtää selvitettäväksi myöhemmin.

Keskusta on saanut tiettävästi ainakin suurelta osin torjuttua yrittämiseen ja omistamiseen kohdistuvat veronkorotukset. Sdp ajoi korotuksia muun muassa listaamattomien yhtiöiden veronhuojennukseen.

Köyhyyttä torjutaan

Valtion uudet pysyvät menot kasvavat 1,2 miljardia euroa. Merkittäviä lisämenoja kohdistetaan muun muassa koulutukseen ja köyhyyden torjuntaan.

Sdp on luvannut lisärahaa pienituloisille eläkeläisille useamman vuoden ohjelmalla. Myös aktiivimallin leikkurin poisto on sdp:n lupaus, josta se ei voi kasvoja menettämättä perääntyä.

Antti Rinteen mukaan valtion menoja ei leikata lainkaan. Menojen kasvua rahoitetaan veronkorotuksilla, työllisyyden paranemisella ja valtion omaisuutta myymällä.

Tarkoituksena on, että vaalikauden aikana työllisyysaste nousisi 75 prosenttiin. Hallitus aikoo pyytää keinoissa apua työmarkkinajärjestöiltä.

Hallituksen tavoitteena on, että julkinen talous olisi tasapainossa 2023. Edellytyksenä olisi noin 2 prosentin talouskasvu, mutta tuoreimpien tilastojen mukaan kasvu on alkuvuonna hyytynyt. Rinne korosti perjantaina, että talouden arviot perustuvat valtiovarainministeriön näkemyksiin.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan valtion omaisuutta myytäisiin 1,5–3 miljardin euron arvosta. Sitralta tuloutettaisiin ainakin sata miljoonaa euroa. Vasemmistoliitto on vastustanut valtion omaisuuden myyntiä.

Translaista poistetaan vaatimus, että sukupuoltaan korjaavan on oltava lisääntymiskyvytön. Hänen on kuitenkin oltava täysi-ikäinen.

Helsingin Sanomien mukaan hallitus aikoo mahdollistaa jalkapantojen käytön kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden tarkkailuun. Pakolaiskiintiötä nostettaisiin ainakin sadalla. Turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikennyksiä perutaan ja perheenyhdistämistä hieman helpotetaan.