Hallitus suosittelee: Yli 500 henkilön yleisötapahtumat peruttava toukokuun loppuun saakka – eduskuntapuolueet koolle epidemiatilanteeseen varautumiseksi

Hallitus on päättänyt suosituksista koronaviruksen hillitsemiseksi, joiden mukaan kaikkki yli 500 henkilön yleisötapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka. Hallitus suosittelee myös, että muiden kokontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä.

Hallitus kertoi suosituksistaan torstai-iltapäivällä pitämässään tiedotustilaisuudessa. Valtion järjestämät isot seminaarit ja tapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka.

Yleisötapahtumien perumisesta aluehallintovirastot huolehtivat tapahtumien perumisesta tartuntatautilainsäädännön mukaisesti.

Hallitus suosittelee, että epidemia-alueilta saapuvien ihmisten tulee sopia kahden viikon poissaolosta työnantajien kanssa. Palaavien lasten, nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia päiväkoteihin ja oppilaitoksiin palaamisen ajankohdasta ja poissa-olosta yhdessä palvelutuottajan tai koulutuksen järjestäjän kanssa.

Kansalaisten tulee pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan välttää tarpeetonta matkustamista, seurata ja noudattaa matkustusohjeita, sekä on tehtävä matkustusilmoitus, jos on välttämätöntä matkustaa.

Epidemiatilanteessa voidaan tarvita laajempia rajoittamistoimenpiteitä

Hallituksen parhaillaan käynnissä olevassa tiedotustilaisuudessa pääministeri Marin kertoi kutsuvansa eduskuntapuolueet koolle parlamentaarisen neuvottelun toimista epidemiatilanteeseen varautumiseksi.

Hallituksen linjauksen mukaan laajemmat rajoittamistoimenpiteet vaativat valmiuslainsäädännön käyttöönottoa. Marin korostaa, että valmiuslain mahdollistamia toimenpiteitä ei otettaisi käyttöön heppoisin perustein ja nyt koolle kutsuttava parlamentaarinen neuvottelu on valmistautumistoimi.

– En ennakoi, että nämä toimet otettaisiin käyttöön ja tällaista ei ole meille viranomaisten taholta suositeltu. Haluamme käydä tämän keskustelun etukäteen ennen kuin poikkeustoimiin täytyy ryhtyä. Sillä olisi iso vaikutus yhteiskunnalle, jos kouluja, päiväkoteja ja muita paikkoja suljettaisiin ja liikkumista rajoitettaisiin, pääministeri Marin kertoi tiedotustilaisuudessa.

Valmiuslainsäädäntö voi vaikuttaa muun muassa alueellisiin rajoittamistoimenpiteisiin, koulujen, päiväkotien, yliopistojen sulkemiseen, julkisen sektorin toiminnan rajoittamiseen, isojen kauppakeskusten sulkemiseen, matkustajalaivaliikenteen kieltämiseen, lentoliikenteen kieltämiseen ja tapahtumien kieltämiseen.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kertoi, että Suomi valmistautuu siihen, että epidemia tulee myös maahan.

– On tärkeä huomioida, että kun epidemia alkaa se ei ala kaikkialla Suomessa samaan aikaan. Toistaiseksi olemme Suomessa pystynyeet todentamaan kaikki tapaukset. Meidän suojalaitteidemme kunto on hyvä myös eurooppalaisella tasolla. On tärkeä pitää terveydenhuollon ammattilaisemme terveenä, jotta he voivat auttaa sairastuneita, Pekonen korostaa.

Torstaipäivään mennessä Suomessa oli todettu 109 koronavirustartuntaa.

Suomi osallistuu rokotteen kehittämiseen 5 miljoonalla eurolla

Hallitus päätti torstain kokouksessaan, että koronavirustestien kohdalla siirrytään normaaliin käytäntöön, jossa lääkärin arvioon ja infektiolääkärin konsultaatioon perustuen otetaan testit. Tällä on tarkoitus varmistaa, että testit ovat varmasti kaikkien niitä tarvitsevien ulottuvilla.

Hallituksen suositusten mukaan tartuntojen vähentämiseksi tulee myös vähentää lähikontakteja erityisesti riskiryhmien kanssa. Koronainfopisteet laajentuvat jatkossa satamien ja lentokenttien ohella myös maarajoille.

Tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla.

Hallitus kertoo varautuvansa myös koronaviruksen leviämisen aiheuttamiin kustannuksiin lisätalousarviolla. Lisätalousarvio voidaan antaa nopeallakin aikataululla.

Pääministeri Marinin mukaan THL lähettää kaikille suomalaisille kotiin tietopaketin ja käyttöön otetaan koronaviruksesta tietoa antava mobiilisovellus.

Suomen valtio osallistuu rokotteen kehittämiseen osallistumalla kansainvälisten yleishyödyllisten organisaatioiden tukemiseen (CEPI, IVI) yhteensä 5 miljoonalla eurolla.

