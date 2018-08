Oppositio on taas kerran "jalaton"! Odottivat hallituksen tekevän vaalibudjetin, mutta toisin kävi. Vasttuullisesti toimiva hallitus on suomalaisten ainoa turva tulevaisuudessakin. "Sulle, mulle" politiikalle on laitettu piste. Kun jakovaraa ei ole, on tyydyttävä siihen, mitä edes on. Taloutemme on Sipilä/Orpo/Terho- kaudella saatu kääntymään oikeaan suuntaan. Toivottavasti suomalaiset tajuavat tämän ja antavat jatkossakin äänen vastuullisuudelle mieluummin kuin koko maailmaa syleilevälle populismille!