Halla-aho: Perussuomalaiset pidettiin mukana neuvotteluissa pelotteen luomiseksi – "Tässä on nähty kaikenlaisia näytelmiä"

Tulevan pääoppositiopuolueen perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho piti hallitustunnusteluja perussuomalaisten kanssa teatterina.

– Perussuomalaiset pidettiin muodollisesti mukana paitsi protokollasyistä myös sen takia, että sdp halusi luoda pelotetta kaikille muille puolueille. Kyllä me alusta lähtien pidimme epätodennäköisenä, että sosiaalidemokraatit ihan imagosyistä olisivat valmiit perussuomalaisten kanssa hallitukseen. Varsinkin kun he tiesivät, ettemme me sinne ole lähdössä hinnalla millä hyvänsä.

Halla-ahon mukaan perussuomalaisilla ei ole tarvetta tarkistaa linjaansa.

– Tässä on nähty kaikenlaisia näytelmiä. Kansalaisilla on mahdollisuus antaa eurovaaleissa palautetta nyt näkemästään.

Halla-aho muistutti, että keskusta kärsi eduskuntavaaleissa katastrofaalisen vaalitappion.

– Se lähtee hallitukseen lähinnä taistellakseen olemassaolostaan relevanttina puolueena. Eihän se hyvältä näytä, jos keskusta pääsee hallituksessa noilla muskeleilla leikkimään suurempaa puoluetta kuin se on. Mutta sääntöjen mukaanhan täällä mennään.

– Kokoomuksenkin suunnalta halukkuus yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa on ollut aika vähäistä. Oli erittäin valitettavaa ja surullista, että kokoomus lähti mukaan istumapaikkanöyryytykseen. Ehkä kokoomus halusi hiukan olla mieliksi sdp:lle parantaakseen omia mahdollisuuksiaan päästä hallitukseen. Ei tämä ilmapiiriä parantanut kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä, Halla-aho sanoi.

– Kokoomuksella on varmasti melkoinen itsetutkiskelu käynnissä siitä, millainen puolue kokoomus haluaa olla. Sillä on suurempia vaikeuksia orientoitua oppositiotyöskentelyyn kuin perusssuomalaisilla.