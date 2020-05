Halla-aho muistutti, että kriisin jälkeen kaikki ovat köyhempiä – Rinne puolusti vanhaa vappulupaustaan: "600 000 pienituloisen eläke on noussut"

Jussi Halla-ahon mukaan ideologiset hankkeet on pantava jäihin. Rinne kertoi tyytyväisyydestään pääministeri Sanna Marinin hallituksen linjaan.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho käsitteli vappupuheessaan, mitä koronakriisistä pitää oppia.

– Työperäisen maahanmuuton sääntöjä pitää kiristää. Samalla Suomen ja koko Euroopan pitää tukea omaa teollisuuttaan ja maatalouttaan tullipolitiikalla, joka tekee halpatuonnista kannattamatonta. Tämä on myös kaikkein vaikuttavinta ja vastuullisinta ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa.

Halla-aho muistutti, että kun tämä kriisi on ohi, kaikki ovat köyhempiä kuin ennen.

– Kaikki joutuvat sopeutumaan ja tekemään uhrauksia. Niin yrittäjät, duunarit, perheet, opiskelijat kuin eläkeläisetkin.

Jotta leikkaukset ja vyönkiristykset olisivat hyväksyttäviä, kansalaisten pitää Halla-ahon mielestä voida luottaa siihen, että entistä tyhjemmästä julkisesta kassasta ei samaan aikaan pumpata surutta rahaa suomalaisten hyvinvoinnin kannalta toisarvoisiin kohteisiin.

– Ideologiset hankkeet on pantava jäihin. Ikävä kyllä ei ole merkkejä siitä, että näin aiottaisiin tehdä.

Jussi Halla-aho ihmettelee, kun Suomi siirtää Kreikasta turvapaikanhakijoita kolme kertaa enemmän kuin Saksa, joka on väestöltään 16 kertaa Suomea suurempi. KUVA: Mauri Ratilainen

Halla-ahon mukaan maahanmuuttolainsäädäntöä ei olla kiristämässä vastaamaan uusia realiteetteja, vaan päinvastoin sitä ollaan vesittämässä entisestään.

– Turvapaikanhakijoille annettavaa maksutonta oikeusapua laajennetaan, mikä kiihdyttää valitusten tehtailua ja käsittelyn kestoa. Pakolaiskiintiön kasvattamisesta ei tingitä, vaikka moni muu Euroopan maa lakkautti kiintiöjärjestelmänsä kokonaan jo vuoden 2015 vyöryn seurauksena.

Halla-aho ihmettelee, kun Suomi siirtää Kreikasta turvapaikanhakijoita kolme kertaa enemmän kuin Saksa, joka on väestöltään 16 kertaa Suomea suurempi.

Medialle esitettyjä tukitoimia Halla-aho kritisoi. Puheenjohtajan mukaan medialle esitetään pysyviä valtiontukiaisia, mikä tietysti vain vahvistaisi median roolia hallituksen kritiikittömänä sylikoirana.

Halla-aho ei halua kuitenkaan lähteä moittimaan hallitusta yksittäisistä epäonnistumisista.

– Kenelläkään ei ole takuuvarmasti oikeaa reseptiä päällä olevan tilanteen hoitamiseksi ja siitä ulos pääsemiseksi.

Marin piti vain lyhyen, nauhoitetun tervehdyksen

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne toi vappupuheessaan esille, että puolueen viime kevään eduskuntavaaleissa alulle laittama tulevaisuuslinja on alkanut tuottaa tuloksia.

Rinne puolusti aiemmin pari vuotta sitten vappupuheessaan lupaansa "vappusatasta".

– Vaikka kuinka muuta väitettäisiin, niin tosiasia on, että 600 000 pienituloisen eläke on noussut tammikuun alusta. Epäoikeudenmukainen ja työttömiä kurjistanut aktiivimalli on poistettu.

Antti Rinne sanoo seuranneensa tyytyväisenä, miten pääministeri Sanna Marinin hallitus on koronakriisin aikanakin jatkanut selkeällä tavalla sitä linjaa, josta toukokuussa 2019 yhteisesti sovittiin.

Rinne muistutti, että ikäihmisten hoivan ja huolenpidon kannalta välttämätön hoitajamitoitus saatiin eduskunnan käsittelyyn viime talvena ja subjektiivinen päivähoito-oikeus palautuu.

Rinne sanoo seuranneensa tyytyväisenä, miten pääministeri Sanna Marinin hallitus on koronakriisin aikanakin jatkanut selkeällä tavalla sitä linjaa, josta toukokuussa 2019 yhteisesti sovittiin.

Sdp:n poliittisen ohjelmatyön aivan keskeinen lähtökohta on ollut Rinteen mukaan YK:n kestävän kehityksen agenda 2030.

– Sen innoittamana asetimme tavoitteeksemme hiilineutraalin Suomen vuonna 2035. Nyt se on Suomen hallituksen keskeinen tavoite, Rinne huomautti.

– Valitettavasti yhä edelleen Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti on olemassa voimia – vääriä profeettoja, jotka vähättelevät ilmaston lämpenemisen vaikutuksia ihmiskunnalle ja luonnolle. Työväenliikkeen on tullut aika käydä taisteluun vääriä profeettoja vastaan.

Pääministeri Sanna Marin muistutti lyhyessä, nauhoitetussa tervehdyksessään koronan rajoituksista, huolista ja kuormituksesta, mikä on inhimillistä ja ymmärrettävää.

Hän kiitteli yhteistyötä ja puhui kiitollisuuden aiheista, kuten siitä, että maan terveydenhoito toimii.