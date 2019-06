Halla-aho huolissaan sananvapaudesta: "Vain valheet tarvitsevat suojakseen sensuuria"

"Lakien tehtävänä on suojella kansalaisia ja turvata heidän vapauksiaan, ei varjella päätöksentekijöitä tai mediaa kansalaisten esittämältä kritiikiltä."

No näinhän se oikeasti tulisi mennä. Länsimaisen sananvapauden perusperiaatteina on ollut oikeus kritisoida vallanpitäjiä sekä myös näiden harjoittamaan politiikkaa. Nyt on yhä enemmän alettu vaatimaan laintulkintaa siihen suuntaan, että se suojelee päätöksentekijöitä vapaiden kansalaisten kritiikiltä. Sananvapauskäsite on alkanut heittämään niin sanotusti kuperkeikkaa.

Kaikkein huolestuttavinta tässä onkin, etteivät tätä ole huomanneet juridisesta näkökulmasta asioita pohtivat oikeusoppineet. Se kertoo siten jotain siitä, kuinka syvälle systeemi on lahonnut. Puhuvat päät tulevat esille vain silloin, kun kyseessä on esimerkiksi turvattava jonkun maahanmuuttajaryhmän pääsy Suomeen ihmisoikeutena.

Koko yhteiskuntajärjestelmämme alkaa olla konstruktiivisesti korruptoitunut. Ei ole liioiteltua todeta, että maahanmuutto vaikuttaa aivan kaikkeen, se rapauttaa kansalaisten luottamuksen sekä oikeustajun lähes kaikkiin kuviteltavissa oleviin instituutioihin.