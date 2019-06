Haapavedellä kasvanut Ari-Pekka Ruha: Nuorena homoudesta piti vaieta aivan kokonaan – "Asia piti pitää piilossa, ettei joutuisi silmätikuksi"

Muutos kaapista koko maailman silmien eteen on suuri. Vihdoin voi olla oma itsensä.

Ennakkoluulot, haukkuminen ja tiukka suhtautuminen saivat pienellä paikkakunnalla kasvaneen Ari-Pekka Ruhan epäilemään nuorena sitä, minkä hän sisimmässään tiesi. Homottelu oli kaveripiirissä jokapäiväistä läppää. Muulla tavoin homoseksuaalisuus ei tullut esille yhtään missään. Siitä ei puhuttu. Sitä ei pidetty normaalina tai hyväksyttävänä.

– Homottelu oli rajua. Asia piti pitää piilossa, ettei joutuisi silmätikuksi. Sen kielsi itseltäkin, Ruha kertoo.

Ajatus elämisestä jonain päivänä miehen kanssa tuntui hänestä täysin mahdottomalta. Toisaalta Haapaveden maisemiin jääminenkin tuntui järjettömältä. Tarve päästä pois oli kova.

Ari-Pekka Ruha on yksi vapaaehtoisvoimin järjestettävän Mr. Gay Finland -kilpailun finalisteista. KUVA: Karri Harju

Ruha ei puhunut homoudestaan kenellekään. Hän muutti parikymppisenä opiskelemaan Tampereelle ja muistaa yhä tunteet, joita kävi nuorempana läpi.

– Sen asian kanssa oli aivan yksin. Ei ollut ketään, jolle puhua, hän toteaa.

Niistä hetkistä tilanne on muuttunut paljon. Ruha valmistautuu parhaillaan ensi lauantaiseen Mr. Gay Finland -kilpailun finaaliin. Kisan tarkoituksena on edistää homomiesten yhteisöllisyyttä ja seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoisuutta sekä tukea ylpeyttä olla avoimesti oma itsensä.

Ruha toivoo, että voi omista kokemuksistaan kertomalla auttaa niitä, jotka eivät vielä ole uskaltaneet tulla ulos kaapista. Hän muistuttaa, että vähemmistöihin kuuluvia löytyy paljon ympäri Suomea.

– Vaikka vertaistuen määrä pienellä paikkakunnalla olisi lähes olematonta, aina löytyy joku, jolle voi puhua. Kenenkään ei pidä jäädä näiden asioiden kanssa yksin, hän huomauttaa.

Tilanne voi olla uusi myös lähipiirille. Ruha neuvoo kertomaan asiasta ensin jollekin luotettavalle ihmiselle. Rohkeutta ja voimaa tarvitaan myös läheisiltä ja ystäviltä, joiden on kestettävä ympäristön suhtautuminen asiaan.

Ruha on itse päässyt pitkälle myönteisen elämänasenteensa avulla. Vaikka maailma muuttuu, muutos on hidasta. Homous on edelleen tabu monella pienellä paikkakunnalla.

– Eteenpäin on menty. Nyt on jo ihan eri meininki. Maailma on paljon avarampi kuin se on meikäläiselle ollut, ja tulevalla sukupolvella on vielä helpompaa. Tämä asia ei ole silti missään nimessä valmis. Ei siihen muu auta kuin puhuminen.

Vaikeneminen saa ihmisen piilottelemaan osaa itsestään. Nykyään Ruha kokee olevansa ehjä ja kokonainen. Täysin oma itsensä. Julkisuuden myötä hän on saanut paljon palautetta myös Haapavedeltä.

– Silmiä siellä on auennut, ja ajatellaan, että homoudessa ei ole mitään pahaa, Ruha sanoo.

Tuoreessa muistissa on myös kokemus viime kesän Helsinki Pride- viikolta. Ruha oli raitiovaunussa, kun Pride-kulkue meni ohi.

– Siinä mummo sanoi lapsille iloisena, että katsokaa, siellä ne menee. Ajattelin, että tuossa tehdään jotakin oikein, Ruha toteaa.