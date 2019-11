Fingrid: Talven pakkaskausien sähköpulan riski on kasvanut Suomessa – sähkö riittää, jos tuotanto ja markkinat toimivat normaalisti

Sähkölämmitteisten talojen ja kiinteistöjen sähkönkulutusta rajoitetaan huippukulutuksen aikana jaksottamalla syöttöä aluettain. Tämä on nimeltään huippukulutuksen rajoitus ja on voimassa tänäkin päivänä, Jos ja kun sähkönkulutus lisääntyy sähköautojen myötä tuleeko tehon rajoitukselle lisätarvetta. Nykyään sähkötaloissa on jo oma laite yksinomaan lämmityssähkön kontrollointiin, tarvitaanko tulevaisuudessa myös autosähkön vuoksi lisää rajoituksia.