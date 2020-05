Facebookin EU-asioiden johtajaksi nimitetty Aura Salla: "Kenen rooli on sanoa, mikä on väärää tietoa?"

EU:n ytimestä Facebookin palkkalistoille siirtyvä Aura Salla kannattaa avointa keskustelua ja sananvapautta.

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja Aura Salla on valittu yhdysvaltalaisen jättiyrityksen Facebookin EU-asioiden johtajaksi.

Salla on toiminut aikaisemmin EU:n komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin strategiayksikön neuvonantajana ja komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen kabinetin jäsenenä. Facebookin EU-asioiden johtajana hän aikoo ajaa suorasanaista keskustelua ja vuorovaikutusta Facebookin ja yhteiskunnan välillä.

– Mielestäni tämän tasoisessa yrityksessä on tärkeää käydä avointa keskustelua. Aion edistää Facebookin vuorovaikutusta kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Haastava tehtävä?

Sallan rooli Facebookin ja EU:n välillä saattaa osoittautua haastavaksi, sillä EU:lla ja Facebookilla ei ole aina mennyt ruusuisesti. EU on mätkäyttänyt Facebookille sakot useamman kerran. Esimerkiksi EU:n vuonna 2018 voimaan tullut tietosuoja-asetus aiheutti useamman sakkokanteen. Ongelmana oli muun muassa se, että käyttäjien oli suostuttava kohdennettuun mainontaan käyttääkseen palveluita.

Vaikka EU ja Facebook eivät ole kaikesta samaa mieltä, Salla ei pidä siirtymistään EU:sta Facebookiin täyskäännöksenä, päinvastoin. Salla kertoo kannattaneensa Facebookin ajamaa linjaa jo ennen yhtiöön liittymistä ja puhuneensa kannastaan EU:ssa.

– En olisi ottanut työtä vastaan, ellen uskoisi yhtiön ajamiin asioihin. Olen ollut henkilökohtaisesti tiukasti tietosuojalakeja vastaan. Kannatan sananvapautta ja olen ennakkosensuuria vastaan.

EU on ajanut myös osaltaan tiukempaa internetin sääntelyä. Lokakuussa 2019 Euroopan unionin tuomioistuin velvoitti Facebookin poistamaan loukkaavan sisällön ja vihapuheen, jos jokin EU-maan tuomioistuin sitä pyytää.

Salla pitää internetin sääntelyä hankalana, koska kukaan ei voi käydä kaikkea netin materiaalia läpi. Salla sanoo, että on asetettava algoritmeja, jolloin myös hyvässä tarkoitetussa aiheesta kirjoitetut jutut voivat poistua.

– Mikään ei ole yksiselitteistä. Jos joku uskoo vaikka Jumalaan ja julkaisee siitä päivityksen omalle sivulleen, pitääkö se ottaa pois, koska Jumalan olemassaoloa ei ole tieteellisesti todistettu? Kenen rooli on sanoa, mikä on väärää tietoa?

Eri asia Sallasta on esimerkiksi terveyttä uhkaava valheellinen tieto. Tällaisen valheellisen tiedon leviämisestä Salla on huolissaan. Hän sanoo, että Facebook on poistanut sivuiltaan valheellista tietoa koronapandemian aikana.

Eettinen selvitys vielä tekeillä

Facebookia 18. toukokuuta alkaen edustava Aura Salla toimii tehtävässään EU:n parlamentin, komission ja Facebookin yhteistyökumppanien kanssa. Hän edustaa kaikkia Facebookin omistuksessa olevia palveluita. Tämä tarkoittaa Facebook-sivuston lisäksi esimerkiksi Instagram-kuvapalvelua ja Whatsapp-viestisovellusta.

Salla vie Facebookiin komissiossa kartuttanuttaan tietotaitoa, mikä voi johtaa karenssiin. Tarve karenssille arvioidaan komission tekemässä selvityksessä.

– Komissio tekee eettisen selvityksen siirtymisestäni Facebookiin. Aloitan 18.5., jolloin komissiolla on ollut 30 työpäivää aikaa antaa lopullinen selvitys.

Salla lopetti Junckerin neuvonantajana marraskuussa komission johtajan vaihtuessa. Sallan poliittinen ura jää nyt tauolle. Siirryttyään Facebookin palkkalistoille, Salla joutuu jättämään puolueenvaltuuston puheenjohtajan tehtävän.

– Politiikka kiinnostaa minua totta kai edelleen. Politiikassa kannattaa olla mukana, jotta voi vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Tulevassa pestissäni se on mahdollista.