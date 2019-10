EU, hallitus ja Suomen Posti päättivät, että Kiinan-paketitkin on verolle pantava – taustalla pikkutavaran verkkokauppa

Myös alle 22:n euron hintaiset EU:n ulkopuolelta saapuvat tavaralähetykset tulevat veronalaisiksi ja Posti suunnittelee käsittelymaksua hankalan muotoisille lähetyksille, käytännössä Kiinan-paketeille.

Suomalaiset tilaavat jatkuvasti etenkin Kiinan verkkokaupoista pikkutavaraa pikkurahalla: elektroniikkaa, laukkuja, vaatteita, kännykän kuoria, koruja, kelloja, auton ja polkupyörän osia, ties mitä.

Valistuneet kuluttajat jaksavat kantaa huolta siitä, miten oman maan verkko- ja kivijalkakauppiaille lopulta kilpailussa käy, mutta useimmat ostajat vähät välittävät moisesta solidaarisuudesta.

Suomen Postin edellisestä tässä asiassa tekemästä ulostulosta lähtien muutosta vallitsevaan tilanteeseen on osattu odottaa. Laitetaanko Kiinasta tehtävät pienet verkko-ostoksetko nyt kuriin Ruotsin esikuvan mukaan, Postin kansainvälisten verkkokaupan palveluiden johtaja Sami Finne?

– Arvonlisäerovapaus alle 22 euron hintaisilta, EU:n ulkopuolelta tulevilta tavaroilta poistuu tammikuun alussa 2021, kun uusi direktiivi tulee voimaan. Sen jälkeen kaikista lähetyksistä pitää maksa arvonlisävero. Muutokseen liittyy EU-tason ratkaisuja: miten veron voi maksaa markkinapaikalle, joka tulouttaa sen Suomen tullille ja niin edelleen.

– Maailman postiliitto piti syyskuussa ylimääräisen kongressin, jossa tarkasteltiin muun muassa päätemaksuhinnoittelua, kuten esimerkiksi sitä, kuinka paljon Kiinan postilaitos maksaa ns. viimeisen maan jakeluista.

– Päätöksiä alkoi syntyä, kun USA uhkasi lähteä postiliitosta. Saimme aikaan varsin hyvän neuvottelutuloksen. Kansainvälisiä päätemaksuja tasavertaistettiin, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi Yhdysvaltain, Hollannin ja Kiinan maksut ovat ensi vuoden alusta alkaen samat. Suomeen tuleville Kiinan-tavaroille se merkitsee muutaman kymmenen sentin lähetyskohtaista hinnan nousua.

Kuluttajan kannalta lienee olennaisempaa, että ei-standardinmukaisten (kiinalaisten) pienlähetysten vastaanottamisesta pitää jatkossa vielä maksaa Postille erikseen?

– Ruotsissa on alv-vapauden loputtua postiyhtiö PostNord perii erillisen maksun manuaalista käsittelyä vaativista lähetyksistä. Tällaista maksua ei Suomessa ole vielä ole, mutta harkitsemme jotain vastaavaa. Kerromme lisää lähitulevaisuudessa.

Olisiko maksun suuruuskin samaa luokkaa, noin 7 euroa lähetykseltä? Ruotsalaisethan jättivät protestiksi Kiinan-tavaransa noutamatta, jolloin PostNord joutui palauttamaan 400 000 lähetystä takaisin myyjille. Lähetysmäärät tippuivat yli 90 prosenttia.

– Meillä on tehokkaammat prosessit, joten ihan saman tasoisesta maksusta kuin Ruotsissa ei todennäköisesti tule olemaan kyse.

– Pohdimme tiiviissä yhteistyössä Tullin ja Valtiovarainministeriön kanssa sitä, miten lähetysvirrat säilytetään niin, että asiakkaat pystyvät vielä tilaamaan tuotteita myös EU:n ulkopuolelta. Kustannukset täytyy vain pystyä kohdentamaan oikein.

Kaikista yli 22:n euron hintaisista Kiinan-paketeista ja -kirjeistä ei käytännössä peritä arvonlisäveroa resurssipulan takia, kerrottiin viime vuonna. Pitääkö tieto yhä paikkansa?

– Kyllä meillä Postissa kaikkien lähetysten päältä tarkistetaan tullausarvo ja yli 22:n euron hinnan jälkeen menee arvonlisävero. Lähetykset ohjataan sitä varten ensin väliaikaiseen tullivarastoon. Tullimaksun perimisen rajahinta on 150:n euroa.

– Siihen en pysty ottamaan kantaa, liittävätkö myyjät lähetyksiinsä oikeat tiedot. Tähänkin asiaan tulee varmasti parannus, kun arvonlisäverolaki muuttuu ja kuluttajat maksavat veron suoraan markkinapaikalle.

– Käytännössä joku on vetänyt välistä, mikäli lähetyksessä on päällä väärät tiedot. Läpinäkyvyys on kuluttajillekin äärimmäisen tärkeää. Mahdolliset väärinkäytökset ovat helpommin havaittavissa.