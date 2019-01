Etlan kovat eväät hallitusohjelmaan: Eläkeputki ja vuorotteluvapaa pois ja työvoiman tarveharkinnasta luovuttava

Voisiko samalla luoda lain, että yli 50 vuotiaita ei voi irtisanoa tai heidät tulisi palkata ensisijaisesti jos on pätevä. Ikäsyrjintä ajaa työssäkäyvän väen ennenaikaiseen työttömyys-eli eläkeputkeen. Tämä on täysin työnantajista kiinni oleva asia. Vuorotteluvapaaseen voidaan helposti määritellä yli 50 vuoden ikä ja 20 vuoden työkokemus ja sen voi käyttää vain kerran. Tällöin vuorotteluvapaa on ansaittua. Nykyisellään vuorotteluvapaasta on tullut julkisen alan lomailuputki tietyille yksittäisille aloille ja henkilöille. Yksityisillä aloilla tämän käyttö on harvinaista kun sen myöntäminen ei ole pakollista.