Keskustan kannatus notkahti HS-gallupissa ennätyksellisen alas. Politiikan tarkkailijat ovat alkaneet puhua jopa tuoreen valtiovarainministerin Katri Kulmunin vaihtamisesta puolueen johdossa.

Keskustan entisen puoluesihteerin Pekka Perttulan mukaan puolueen on vähintäänkin herättävä nyt, kun ollaan siirtymässä uudelle vuosikymmenelle politiikassa. Heikot kannatusluvut kertovat hänen mielestään siitä, että puolueen toiminta on heikentynyt ja identiteetti on hukassa.