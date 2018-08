Ennätysmäärä eli noin 20 000 uutta myyjää rekrytoitiin viime vuonna – eniten 15 vuoteen, suurin osa osa-aikaisia

Nämä hehkutetut luvut on puhelinmyyntiä eli käytännössä huijauksia. Noita paikkoja on aina auki ja ne pitäisi poistaa laskuista kokonaan. Käytännössä nuoria vedätetään kaikenlaisilla lupauksilla väkisin myymään tavaraa ihmisille mitä he eivät tarvitse. "Myyntikilpailuja" sun älyttömiä luukutustavoitteita muita millä kätevästi siirretään yrittäjän vastuut nuorelle.