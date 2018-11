Eläinten oikeudet perustuslaissa lopettaisivat Suomesta lihantuotannon, turkistalouden, metsästyksen ja kalastuksen

Ihminen on eläin muiden eläinten joukossa. Ihmisen muita eläimiä kohtaan osoittama eriarvoisuus on lajisortoa, joka on väärin. Jokaisella eläinlajilla pitää olla oikeudet lajityypilliseen käyttäytymiseen ja elämään, ilman että ihminen määrittelee niitä. Eläinlajina meille ihmisille on kehittynyt evoluution myötä korkea tietoisuus ja meidän lajillemme tyypillinen älykkyys ja ne velvoittavat meidät huomioimaan toisten eläinten tarpeet ja huolehtimaan niistä. Muut eläimet tai maapallo eivät ole ihmisen omaisuutta.