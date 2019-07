Claes Andersson kirjoitti paljon kuolemasta, mutta suhtautui asiaan lungisti – "Kyllä elämä on ihan huikea seikkailu kuitenkin"

Juttu on julkaistu Kalevassa 11.8.2018.

Kasvottomia kiduttajia. Verkossa sätkiviä otuksia. Aseella päähän tähtäävä miliisi. Öljyinen joki, joka löyhkää ruumiinavauksen eritteiltä.

Claes Andersson, 81, näkee painajaisia.

Muutama paha uni on painettu juuri ilmestyneeseen runokokoelmaan Det underjordiska utsiktstornet. Jyrki Kiiskisen suomennos on nimeltään Maanalainen näkötorni.



– Aika karmeita, mutta minkäs sille voi.



– Painajaisiin vaikuttavat oma ikääntyminen ja sairaudet, mutta myös uutiskuvat maailmalta, Andersson pohtii kotinsa olohuoneessa, korkeista ikkunoista tulvivassa loppukesän valossa.