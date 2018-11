Autoliitto haluaa nykyisenlaiset talvirajoitukset pois – Liikenneviraston mukaan lähes kymmenen henkeä säästyy vuosittain rajoitusten vuoksi

Liikenevirasto jättää kertomatta sen, että kuinka monta kuolemaa ja loukkaantumista talvirajoitukset on aiheuttanut koska niitäkin aivan varmasti on jos nyt ei ihan suoraan mutta välillisesti. Talvinopeudet aiheuttavat jononmuodostustaja ja usein se jono ei kulje sitä 80km/t vaan sen nopeus on yleensä 75 tai jopa alle 70km/t. Tämä puolestaan aiheuttaa ohituksia sen vuoksi, että jotkut ei osaa, uskalla tai eivät pysty ajamaan sitä suurinta sallittua nopeutta kun eivät tiedä paljonko heidän auton mittarivirhe on.

Ajaminen hyvällä ja suoralla tiellä hiljaa on todella puuduttavaa ja voi olla, että joskus on jopa nukahdettu siihen rattiin.