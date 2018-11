Autoliitto ärähtää: Ilmastopaneelin tavoite polttomoottoriautojen tuonti- ja ostokiellosta Suomessa "harkitsematon ja epärealistinen"

Montako autoa on Suomessa? Montako autoa on USA:ssa, Kiinassa, Intiassa..? Kunhan nämä suurmaat ensin luopuvat polttomoottoriautoista - varsinkin lämpimillä/kuumilla alueilla, voitaisiin ajatella, että täällä pienessä, kylmässä Suomessakin seurattaisiin perässä. Polttomoottorien kieltäminen Suomessa 2025 on täyttä unelmahöttöä. Samoin kuin oli Ruotsin päätös luopua ydinvoimasta.