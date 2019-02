Asiantuntija: Perussuomalaiset saattavat kiriä vihreiden ohi eduskunnassa — Sdp:n ja kokoomuksen vääntö ykköspaikasta tiivistyy vaalipäivään

Puoluekenttä jatkaa pirstaloitumistaan. Perussuomalaisten kannatus voi vielä vahvistua, vihreillä menee hyvin. Siniset tuskin pysyvät olemassa, eikä muillakaan puolueilla näytä hyvältä. Näin arvioi Åbo Akademin professori Kimmo Grönlund Helsingin Sanomien tuoreita mielipidemittaustuloksia puolueiden kannatusmääristä.

Helsinki

Perussuomalaisilla saattaa olla vaalien jälkeen eduskunnassa enemmän kansanedustajia kuin vihreillä. Näin arvioi valtio-opin professori Kimmo Grönlund Åbo Akademista.

– Tämä on hyvinkin mahdollista, jos mennään nykyisillä kannatusluvuilla. Perussuomalaisten nousu jatkuu ja puolueen kannatus voi vielä nousta vaaleissa nykyisestä, Grönlund sanoo.

Grönlund arvioi, että vihreät teki hyvän puheenjohtajavalinnan Pekka Haaviston suhteen ja vahvistaa asemiaan vaaleissa. Sinisten eloonjäämistä hän pitää epätodennäköisenä.

– Selvää on, että ykköstilaa tavoittelevat Sdp ja kokoomus. Keskustan kannatusluvut ovat olleet pitkään olleet laskussa, eikä Anne Berner -kohu paranna tilannetta, Grönlund sanoo.

– Sdp näyttää nyt vahvimmalta, mutta aikaisemmin on nähty, etteivät gallupmittausten tulokset realisoidu Sdp:llä enää vaaleissa. Voi hyvinkin olla, että vaalipäivänä yhä jännitetään, viekö ykköspaikan Sdp vai kokoomus.

Grönlundin arviot perustuvat Helsingin Sanomien uusimpaan mielipidemittaukseen puolueiden kannatusmääristä. Lehti kyseli puolueiden kannatuksesta tammikuun puolenvälistä ja helmikuun puoleenväliin.

Helsingin Sanomien gallupin mukaan perussuomalaisten kannatus on noussut edellisestä mittauksesta 1,7 prosenttia ja puoluetta äänestäsi nyt 11,4 prosenttia suomalaisista. Myös vihreiden kannatus on kyselyn mukaan nousussa, puolueelle heltiäisi ääni tällä hetkellä 13,6 prosentilta vastaajista.

Kaikkien kolmen suurimman puolueen kannatus on laskussa. Kokoomuksen (18,6) ja keskustan (14,7) kannatus on laskenut lehden mukaan 0,9 prosentilla, ja myös Sdp:n (20,8) suosio on horjahtanut hitusen.

Grönlundin mukaan perussuomalaisten kannatuksen vahvistuminen oli odotettua, sillä Oulun seksuaalirikokset olivat Helsingin Sanomien mielipidemittauksen aikaan yhä pinnalla. Nyt puolue puhisee entistä vahvemmin voimansa maahanmuuttovastaisuudesta.

– Tapa, jolla seksuaalirikoksia on tuotu esiin ja painotettu mediassa ja poliitikkojen toimesta nimenomaan maahanmuuttajaongelmana, on ollut omiaan nostamaan maahanmuuttovastaisen puolueen kannatusta.

Perussuomalaisten kannatus on jakautunut perinteisesti tasaisesti maan eri osiin, kun taas vihreillä se on keskittynyt suuriin kaupunkeihin.

– Vaalipiirijaon takia mahdollista on, että perussuomalaiset on hieman pienemmällä ääniosuudella suurempi puolue kuin vihreät uudessa eduskunnassa, Grönlund pohtii.

Perussuomalaisilla ja vihreillä on syytä tyytyväisyyteen. Muilla tilanne ei näytä hyvältä. Puoluekenttä jatkaa pirstaloitumistaan.

– Kokoomus on tähdännyt selkeästi pääministeripuolueeksi ja Petteri Orpo pääministeriksi, joten en usko, että tämä kehitys heitä tyydyttää, Grönlund sanoo.

– Kokoomukselle voi pientä lohtua tuoda se, että keskustalla menee vielä huonommin. Puhumattakaan tietysti sinisistä, jolle gallupit eivät lupaa mitään.

Keskustan kannatuksen laskuun on Grönlundin mukaan useita mahdollisia syitä. Keskustan ajama maakuntauudistus ei ole edennyt toivotulla tavalla. Lisäksi puolueetta rasittavat sisäiset ristiriidat ja linjaerot Juha Sipilän ajaman linjan ja perinteisemmän keskustalaisuuden, melkeinpä alkiolaisuuden kannattajien välillä.

Vaalien lopputulos on kiinni siitä, ketkä lopulta päätyvät vaaliuurnille huhtikuussa ja ketkä eivät. Grönlund muistuttaa, että 37 prosenttia Helsingin Sanomien galluppiin vastanneista ei tiedä, miten aikoo vaaleissa äänestää.

Hän sanoo pitävänsä todennäköisenä, että valtaosa näistä empijöistä jättää äänestämättä. Edellisissä vaaleissa äänestysaktiivisuus on ollut 70 prosentin luokkaa.

– Esimerkiksi perussuomalaisten tulos riippuu paljon tästä. Aiemmin puolueen nousu on johtunut siitä, että he ovat pystyneet mobilisoimaan sellaisia äänestäjiä, jotka eivät muuten ole äänestäneet.

Mielipidemittauksen tulos kertoo kuitenkin siitä, että 11,4 prosenttia kannattaa perussuomalaisia. Toisaalta se viestii Grönlundin mukaan myös siitä, että lähes 90 prosenttia suomalaisista ei ole valmis kulkemaan vain yhden agendan perässä.

– Maailmalla erilaiset populistiliikkeet ovat menestyneet hyvin vaaleissa. Yksinkertaisia ratkaisuja kaipaavat ihmiset äänestävät puolueita, joilla on selkeä ideologia ja helpot vastaukset hyvin monimutkaisiinkin ongelmiin.

– Demokratian perustavoite on kuitenkin koota erilaiset ajatukset yhteen ja löytää niiden väliltä yhteisymmärrys toimintatapoihin. Perussuomalaisten kannatus on haaste muille perinteisesti vastuuta kantaneille puolueille, että miksi ne eivät kykene houkuttelemaan äänestäjiä samalla tavalla.