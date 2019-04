Antti Rinne nimettiin odotetusti hallitustunnustelijaksi – Näitä asioita hän kysyy puolueilta hallituspohjan selvittämiseksi

Seuraavat vaalit on 4 vuoden päästä, silloin kansalla on ikävä aikaansaavaa ja Suomen kuntoon pannutta hallitusta. Nyt vaalien jälkeen kansan muistilla ei mitään merkitystä. Kuten Esimiehesi kommentoi "Hyvä kuuluu jatkossa niille, jotka sen eteen ovat jotakin tehneet.", eli jokaisen terveen työikäisen ihmisen on itse ansaittava leipänsä.