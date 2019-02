Antennikiista jatkuu: Teräväpiirtokuvan saapumista voidaan joutua odottamaan antenniverkossa vielä vuosia

On tämä Suomi takapajula. Ei kannata puhua mistään teknologiamaasta. Muualla Full HD on pyörinyt jo 20 vuotta. Meillä vielä jahkaillaan saataisiinko kaikki kanavat antennin kauttakin HD:ksi vai ei? Televisiot on jo olleet pitkään 4K kyvykkäitä ja muu maailma siirtyy kohta 4K aikakauteen. Miksi esimerkiksi MTV ei saa kaikille ilmaista Full HD lähetystä aikaan? Nythän se on maksullinen verkosta riippuen. Ja sitäpaitsi se on vieläpä pelkkä HD. Nykytelkkarilla kun ei voi edes katsoa SD kuvaa kun kuvan laatu varsinkin maikkarilla on täyttä roskaa. Siksipä olenkin siirtynyt jo lähes täysin nettisisältöihin. Senkun tappelevat keskenään, mutta kun tappelu on ohi, voi asiakkaat olla jo menetetty! Netti jyrää perinteisen television tällä menolla täysin alleen.