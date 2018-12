Ammattilaisilla on tuuliraja ilotulitteiden ampumiselle – myös kuluttajaa kehotetaan huomiomaan tuuli

Ammattimaisesti järjestetylle ilotulitukselle on Suomessa ja kansainvälisestikin tuulirajat. Jos tuulennopeus ylittää 14 metriä sekunnissa, tulittaminen ei ole turvallista. Näissä tapauksissa ilotulitusnäytöstä ei ammuta tai se lopetetaan tarvittaessa kesken, kerrotaan Ilotulitustaiteen edistämisyhdistys ry:n tiedotteessa.



Yhdistyksen puheenjohtaja Uffe Cederqvist sanoo, että kuluttajien ilotulittamiselle ei ole erikseen määritelty tuulirajoja alaa säätelevissä asetuksissa.



– Ammattilaisten rajat kyllä pätee kuluttajillekin, Cederqvist toteaa.



Ilotulittamiselle on tuulirajat, koska tulite on ilmassa useita sekunteja. Sinä aikana ne liikkuvat sivuttaissuunnassa tuulen mukana. Ammattilaiset kompensoivat tuulen vaikutusta kallistamalla ampumatelineitä, mutta sillekin on rajansa.



Yhdistyksen mukaan myös kuluttajien kannattaa huomioida tuulen vaikutus.



– Paras turva on lukea käyttöohjeet, huomioida turvaetäisyydet, käyttää suojalaseja ja etenkin ampua isolla aukealla paikalla.

Uudenvuodenaatoksi on ennustettu voimakasta tuulta ja lumisadetta.

