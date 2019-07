Ambulanssien turhat ajot joutuvat uuteen syyniin – Vanhuksia kuljetetaan ambulansseilla kiireettömästi, ja koko ensihoito ruuhkautuu

Vuosi sitten, kun elämänkumppanini sai vakavan sairauskohtauksen, ambulanssi henkilökunta viipyi kotonamme kovin pitkään ja tuntui, etteivät he lähde millään viemään potilasta sairaalaan. Kun he soittivat lisäapua paikalle, ns. "palomiehet" pilasivat koko parkettilattiamme roimilla otteillaan, kun siirsivät sohvaa. Vuotta aiemmin he jättivät umpisuolipotilaan kotiimme ja totesivat, että kysymys on ummetuksesta. Seuraavana päivänä umpisuoli olikin jo puhkeamuspisteessä, ja kumppanini ajoi itse sairaalaan. Ei kannattaisi esiintyä niin ammattitaitoisena, kun ei kerran sitä ole. Järjen käyttöä suosittelen kaikista rajoituksista huolimatta myös ambulansseja kuljettaville. Monta olisi ollut valituksen paikkaa, mutta kun ei ehdi olla ihan sillä töin, että laatii valituskirjelmiä. Ja esimerkkejä todella huonosta palvelusta ja potilasturvallisuuden vaarantamisesta löytyy...