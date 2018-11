Ahmed Al-Rufaye'a, 22, ei aio enää koskaan palata Irakiin – "Tunnen Suomen enemmän kotimaakseni ja itseni raahelaiseksi"

Mitä kertoo ihmisestä jos ei kotimaastaan ole kiinnostunut. Teksissä kirjoitettu, että ihmisen olemus ei kerro koko totuutta. Sanominen kuvittelemalla, että voisi jäädä myös suomeen. Todellisuus jos pelialaa opiskelee ja ohjelmointia niin tulevaisuus on ulkomailla. Joten suomessa opiskellaan ja lähdetään sitten ulkomaille. Suomen pitäisi alkaa opiskelusta tehdä maksullista. Ilmainen opiskelu, opiskelurahat ja toimeentulot tuovat tänne ihmisiä ilmaisen opiskelun perään. Monissa maissa muualla opiskelu on maksullista. Suomi on yllättäen opiskelun pitänyt maksuttomana. Nyt kun ulkomailta alkaa ihmisiä tulemaan koulutettavaksi, jotka todennäköisesti lähtevät suomesta muualle tekemään töitä pitäisi reagoida. Hyvä asia, että motivointia ja kannustusta on opiskeluun. Suomessa opiskelevat pitäisi kuitenkin sitoa siinä ettei opiskelut saatuaan lähtisi heti ulkomaille. Suuremman rahan toivossa työvoiman siirtyminen ulkomaille ei ole hyvä asia ja ilmaisen opiskelun velvoite pitäsi olla siinä, että pari vuotta pitäsi suomessa ottaa vastaan töitä valmistuttua.