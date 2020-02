4-vuotias Timo häpesi, koska äiti ja Suomi hylkäsivät hänet Ruotsiin ja pikkuveli sai jäädä kotiin – Sotalapsen perheessä suru pidettiin salassa

Koulupäivä soljuu Pohjois-Ritaharjun koulussa normaalin rauhalliseen tapaan. Ritaharju on yksi kolmesta Oulun kaupungin keskeisestä kasvualueesta Metsokankaan ja Hiukkavaaran kanssa. Kysyntä on ollut kovaa, ja kaavoitetuille omakotialueille on muuttanut paljon lapsiperheitä. Niinpä Ritaharjun koulun ahtaus ei tullut päättäjille yllätyksenä.